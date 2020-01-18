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Гороскоп на сегодня: Овнов и Козерогов ждет успех в отношениях

Астрологический прогноз на 18 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:06

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Овна

Сегодня вас ожидают изменения в личной жизни – новый статус или важный шаг. Тут важно руководствоваться только чувствами – выключайте свой рациональный анализатор.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Тельца

Сегодня на работе вас замучает рутина и вы будете очень тяжело и долго выполнять всю роботу. Постарайтесь все же взбодриться и найти для себя мотивацию. Вечер проведите в шумной компании, чтобы развлечься и пробудиться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Близнецов

Сегодняшний день ставит под сомнения все ваши планы и может быть даже они и вовсе отменятся. Но это к лучшему. Вас ждет что-то приятное и хорошее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Рака

У вас сегодня могут попросить деньги взаймы, но лучше вежливо отказать. С финансами у вас сейчас напряженные отношения, поэтому постарайтесь не совершать больших покупок и следить за своим кошельком.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Льва

Благоприятные день для зачатия детей. Звезды дают большой шанс тем, кто хочет стать родителями. Не перетруждайте себя и не переохлаждайтесь.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Девы

Если у вас давно в голове крутится какая-то идея по работе – самое время озвучить ее начальнику. Он ее не только правильно сможет оценить, а и предложит вам ее реализовать. Материальное вознаграждение прилагается.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Весов

Домашние хлопоты могут затянуть вас и забрать всю энергию. Не поддавайтесь – устройте пикник или просто прогуляйтесь на свежем воздухе. Будьте аккуратны в общении с родственниками, иначе будет ссора.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Скорпиона

Если хотите, чтобы день прошел продуктивно – с самого утра распланируйте его и действуйте четко по всем пунктам. Иначе рискуете провести день в прострации и созидании. Сейчас нужно действовать.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Стрельца

Сегодня – время перемен. Можете смело менять работу, имидж, жилье или отправляться в путешествие. Для вас это станет отличным толчком.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Козерога

В отношениях вас сегодня ожидает успех. Вы будете любимы и желанны, а страсть, которая существует между вами – станет источником энергии. Будете чувствовать себя всемогущим человеком.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ждет продуктивный день – сможете многое успеть, если не будете лениться. Лучше напишите себе план действий и выполняйте все согласно его пунктам – тогда сможете сделать еще больше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 января 2020 года, для Рыб

Все, что будете сегодня слышать не воспринимайте близко к сердцу. Постарайтесь хорошо отдохнуть и получить максимум от выходного дня. Вечер проведите в веселой компании.

Читайте также гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака.

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Источник: Сегодня
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