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Гороскоп на сегодня: у Овнов период карьерного взлета, а Весам нужно сбавить темп

Астрологический прогноз на 17 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:39
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Овна

У вас сейчас начинается период карьерного взлета, поэтому нужно поднажать и вы получите то, чего заслуживаете, то, что сделает вас успешным и богатым. Но не стоит забывать об отдыхе, чтобы у вас были силы на великие дела.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Тельца

Вас ждет сегодня размеренный и спокойный день, который вы можете провести, как душе угодно – прогулка на природе, посиделки в кафе с друзьями или весь день с книгой в руках. Выбирайте то, что доставляет удовольствие и наслаждайтесь жизнью.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Близнецов

Сегодня стоит уделить больше времени вашему физическому и психологическому здоровью. Это станет важной основой для дальнейшей жизни, ведь впереди вас ждет много важных дел.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Рака

Хороший период, чтобы отправиться в путешествие или хотя бы запланировать его, купив билеты и забронировав гостиницу. Это поможет вам отвлечься от рутины и зарядит энергией на долгое время.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Льва

Вы будете одержимы заработками и увеличением материального положения. И у вас будет все получаться. Только не забывайте про правила приличия и нормы поведения, чтобы не наделать глупостей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Девы

Ваша целеустремленность поможет достичь желаемого. Но важно помнить еще и о чувствах других людей, которые находятся рядом. Будьте более милосердны и сострадательны сегодня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Весов

Сегодня вам необходимо немного сбавить темп, иначе рискуете заболеть. Выделите себе несколько часов, чтобы отдохнуть – сходите в кино, в парк, прочтите книгу или встретьтесь с друзьями на кофе. Вам это необходимо.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Скорпиона

Ваш финансовый успех будет зависеть сегодня от вашей активности и напористости. Будьте смелее, ведь у вас есть все для достижения своей цели. У вас все получиться.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Стрельца

Сегодня намечается тяжелый день, когда все дела вы будете делать через силу, а из-за этого велика вероятность сорвать дедлайны. Постарайтесь подбодрить себя и сосредоточиться на главных задачах, а вечер проведите в приятной компании.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Козерога

Чтобы ничего не забыть – составьте план необходимых дел, ведь день обещает быть насыщенным. Вечером обязательно расслабьтесь и похвалите себя за проделанную работу.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Водолея

Можете почувствовать себя сегодня уставшим и невеселым, что будет результатом вашей монотонной работы. Постарайтесь найти время для отдыха и развлечений, тогда и жизнь станет веселее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 января 2020 года, для Рыб

Сегодня вас ждет душевный день в кругу родных и близких людей. Постарайтесь сегодня как следует отдохнуть и расслабиться, ведь впереди вас ждут важные дела.

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Источник: Сегодня
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