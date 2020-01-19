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Гороскоп на сегодня: у Весов намечается нелегкий период, а Козерогам нужно повеселиться

Астрологический прогноз на 19 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:32
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Овна

Отличный день для домашних дел и посиделок. Решите те вопросы, на которые постоянно не хватало времени из-за работы. Вечер проведите в семейной компании за вкусным ужином и приятными разговорами.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Тельца

Самый подходящий день, чтобы заняться своим здоровьем и уделить себе немного больше чем обычно времени. Пойдите на любимые процедуры, сдайте необходимые анализы и хорошенечко отдохните.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Близнецов

Можете почувствовать себя сегодня очень уставшим и совсем лишенным энергии. Не пытайтесь себя насильно принуждать что-то делать. Лучше постарайтесь максимально расслабиться и насладиться выходным.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Рака

Отличный день, чтобы уделить его планированию семейного бюджета и решению бытовых вопросов. Закупите продуктов, приготовьте вкусный ужин и проведите вечер с любимым человеком.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Льва

Вам сегодня будет полезно побыть наедине со своими мыслями и разобраться в том, чего вы хотите от жизни. Напишите цели на ближайший месяц и на год. Это поможет вам понять, куда двигаться дальше.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Девы

Сегодня хорошее время для осуществления своей мечты. Вы смело можете лететь в путешествие, менять имидж или записаться на курсы. Все будет иметь положительный эффект на ваша настроение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Весов

У вас сейчас проходит нелегкий период, который требует и физических, и психологических усилий. Это может сказаться на вашем настроении, но постарайтесь не поддаваться унынию и продолжайте двигаться вперед. У вас все получиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Скорпиона

Вас ожидает сегодня очень спокойный и размеренный день без каких-либо забот. Постарайтесь воспользоваться этим моментом и как следует отдохнуть, ведь впереди у вас много серьезных дел.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Стрельца

Обратите ваше внимание сегодня на различные знаки, которые вам будет подавать судьба. Это может здорово помочь вам разобраться в своих мыслях и замыслах.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Козерога

Хороший и расслабленный день предназначен для отдыха и веселья. Постарайтесь расслабиться и насладиться хорошей компанией.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Водолея

У вас сегодня все будет получатся легко и без особых усилий. Но не забудьте уделить должное внимание вашему любимому человеку – подарки, романтический вечер, поход в кино или даже простые бытовые вещи будут очень к месту.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 19 января 2020 года, для Рыб

Сейчас вам необходимо перейти на сбалансированное питание, а также поддерживать позитивный настрой. Ваше душевное состояние – важная составляющая здоровья, о которой необходимо вовремя побеспокоится. Любите себя.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2020 год по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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