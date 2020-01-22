Гороскоп на сегодня: Овнам нужно заняться здоровьем, а Тельцам – следить за кошельком

Астрологический прогноз на 22 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Овна

Сегодняшний день постарайтесь посвятить себе и своему здоровью. Здоровое питание, умеренные физические нагрузки и хороший отдых – это то, что вам сейчас просто необходимо.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Тельца

Будьте сегодня предельно осторожны с покупками и не тратьте слишком много денег, иначе рискуете оказаться на мели. А если вам предложат подработку – беритесь за нее, не глядя.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Близнецов

Чтобы ваш день получился идеальным, звезды рекомендуют отправиться в путешествие и желательно к воде. Вас это наполнит новыми эмоциями и направит в правильном направлении к осуществлению давней мечты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Рака

Чтобы не было сюрпризов со здоровьем, важно заняться им прямо сейчас. Запишитесь на консультацию к врачу, сдайте необходимые анализы и откажитесь от плохих привычек.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Льва

Сегодня вы получите уникальный шанс улучшить свое материальное положение и продвинуться по карьерной лестнице.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Девы

Отличный день, чтобы провести его со своими друзьями или завести новых. Сможете обменяться не только эмоциями, но и ценной информацией, которая может помочь вам в осуществлении мечты.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Весов

Сегодняшний день посвятите здоровью в целом и спорту в частности. Это поможет вам чувствовать себя лучше. Постарайтесь заниматься физическими нагрузками регулярно и вы будете просто в восторге от своего внешнего вида.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Скорпиона

Сможете сегодня достичь успеха на работе, получить премию или даже повышение. Но есть одно условие – вам необходимо много и упорно работать, чтобы добиться всего. Если будете сидеть сложа руки, останетесь ни с чем.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Стрельца

Удачное время, чтобы спланировать семейный бюджет и большие покупки. Так вы избежите ненужных трат и сможете отложить небольшую сумму денег на будущее.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Козерога

Путешествие станет лучшим решением сегодняшнего дня. Так вы сможете не только морально отдохнуть, а и найти ответ на вопрос, который вас давно мучит.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Водолея

Сегодня вам противопоказано сидеть в четырех стенах и мало двигаться. Иначе рискуете заболеть. Ищите силы и выходите на улицу, прогуляйтесь на свежем воздухе или пойдите в спортзал. Сейчас это будет полезно для вас, как никогда раньше.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 января 2020 года, для Рыб

Сегодня вас ждет абсолютно деловой день, когда будет решаться много вопросов, появятся новые сделки и партнеры, а также ожидается хороший доход. Важно сохранять свои позиции в компании и заручаться поддержкой руководства.

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