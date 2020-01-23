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Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужно избегать крайностей, а Козерогу сделают заманчивое предложение

Астрологический прогноз на 23 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:09

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Овна

Сегодня вам захочется рисковать и делать неожиданные для себя вещи. У вас все получится, если сможете не отвлекаться на мелочи. Будьте смелее и увереннее в себе.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Тельца

Важный день, чтобы заняться своим здоровьем. Пройдите диагностику, сдайте необходимые анализы и избавьтесь от плохих привычек. Иначе рискуете заболеть.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Близнецов

Если хотите добиться успеха – нужно активно и плодотворно работать. Только так вы сможете получить желаемые деньги и славу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Рака

Прекрасное время для романтических встреч, свиданий, новых знакомств и различных проявлений любви. Наслаждайтесь этим прекрасным состоянием каждую минуту.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Льва

Сейчас вы можете почувствовать себя усталым и совсем неэнергичным. Это все легко поправимо – съешьте витаминный салат, сходите на любимую косметологическую процедуру, займитесь спортом. Все это поможет не только подзарядиться, а и отвлечься от бытовых вопросов.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Девы

Сегодняшний день смело можете посвятить творчеству. Займитесь тем, что вам нравится и что получается у вас лучше всего. Подключайте свою фантазию и воплощайте свои мечты в реальность.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Весов

Хороший день для ремонта жилья и его обустройства. Подключайте фантазию, вдохновляйтесь интересными картинками в интернете, а затем берите кисть или молоток в руки и воплощайте все в жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Скорпиона

Постарайтесь сегодня избегать крайностей, иначе рискуете завалить все свои проекты. На работе соблюдайте субординацию и не сплетничайте с коллегами – информация обязательно выйдет наружу.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Стрельца

Сейчас у вас может произойти заминка с решением рабочих вопросов, что будет иметь негативное воздействие на ваше материальное состояние. Постарайтесь взять себя в руки и сконцентрироваться на работе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Козерога

Сегодня вам может поступить заманчивое предложение с работы. Оно поможет вам воплотить свое желание в жизнь, поэтому не тяните с ответом. Будьте активнее сегодня.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Водолея

Сегодня обратите пристальное внимание на свое физическое и психологическое здоровье. Поменьше нервничайте и побольше гуляйте на свежем воздухе. Удачное время, чтобы отказаться от вредных привычек.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 января 2020 года, для Рыб

Постарайтесь сегодня больше времени и сил уделить себе. Так вы сможете сменить фокус внимания с других людей на себе и тем самым улучшить свое психологическое здоровье.

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Источник: Сегодня
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