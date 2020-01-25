Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Овны будут пользоваться популярностью, а у Близнецов – прилив энергии

Астрологический прогноз на 25 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:19
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: stocksnap.io

Читайте также:
Восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака – прогноз астролога

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Овна

Сегодня вы будете пользоваться популярностью, что будет вам на руку, ведь сможете завести полезные связи. В дальнейшем именно они помогут вам улучшить свое материальное состояние.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Тельца

Сейчас ваши мысли будут заняты поиском ответа на вопрос, где взять денег. Ваши желания будут не соизмеримы с вашим бюджетом, поэтому вы будете искать пути обогащения. Трудолюбие поможет вам достичь желаемого.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Близнецов

Сегодня будете чувствовать прилив сил и бодрость. Обязательно воспользуйтесь этим, чтобы получить максимум. На работе смело предлагайте свои идеи – начальник их оценит, а дома – сможете стать лучшим помощником в любом деле.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Рака

Сейчас вы чувствуете себя неуверенно и рассеяно, что может привести к проблемам на работе и в личной жизни. Постарайтесь сконцентрироваться на своем проекте и не игнорировать просьбы домочадцев, тогда и расхлебывать не придется.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Льва

Сегодня вам будет легко даваться учеба, поэтому смело можно записываться на курсы, изучать новый язык и читать научную литературу. Будьте активнее, любознательнее и получите от учебы не только пользу, а и удовольствие.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Девы

У вас сейчас психологически тяжелый период, когда у вас не будет энергии и сил ни на работу, ни на личные отношения. Постарайтесь не перенапрягаться и при возможности больше отдыхать сегодня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Весов

У вас сегодня может резко улучшиться материальное положение и появятся новые возможности. Постарайтесь воспользоваться ими по полной и не потратить все деньги за один раз.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Скорпион

Следите сегодня за своими эмоциями и не поддавайтесь соблазну устроить скандал на пустом месте. Это чревато плохими отношениями с коллегами и начальством, а также срывом намеченных планов. Лучше проведите время наедине с собой.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Стрелец

Если вы планировали шопинг, то сейчас для этого самое удачное время. Можете решиться даже на масштабные покупки – они обязательно принесут вам радость и удовлетворение. Главное проверяйте целостность и состояние ваших покупок, чтобы не было неприятных сюрпризов.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Козерога

Сейчас у вас начинается период серьезных раздумий о том, как вам быть дальше в отношениях с вашим партнером. Вы устали от нежелания друг друга идти на уступки, но и расставаться не хотите. Поэтому у вас в голове постоянно крутятся мысли об этом, но пора делать выбор.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Водолея

Отличный день, чтобы вспомнить о том, что вам нужно составить семейный бюджет и четко его придерживаться. Это поможет избежать лишних трат и придаст вам большей уверенности в себе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 января 2020 года, для Рыб

Хорошее время, чтобы обзавестись новыми контактами и деловыми партнерами. Они помогут вам подняться по карьерной лестнице и наладить рабочий процесс. Будьте смелее и добивайтесь своих целей.

Читайте также гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака - прогноз астролога Гороскоп на январь 2020 для знака Рыбы: личная жизнь вас порадует Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Что происходило за кадром культовых советских фильмов
Медики заметили пользу от лишнего веса
Медики заметили пользу от лишнего веса
Смотрите, как выглядели знаменитости в начале своей карьеры
Смотрите, как выглядели знаменитости в начале своей карьеры
10 актрис с нестандартной внешностью, которых обожают зрители
10 актрис с нестандартной внешностью, которых обожают зрители
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 23:02Events

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

Вчера, 19:27Events

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Вчера, 15:42Fun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 12:54Техно

Владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации

Вчера, 12:37Психология

Главное новолуние 2020 года: какое влияние окажет на людей

Вчера, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

23 январяEvents

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

23 январяFood

Рецепт конвертиков из лаваша с сыром и зеленью

23 январяFun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

22 январяEvents

Поздравления с днем рождения Татьяны в прозе и стихах

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Как приготовить блюда из творога разными способами
Как приготовить блюда из творога разными способами
Похудение возможно и без физических упражнений
Похудение возможно и без физических упражнений
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Галкин впервые рассказал о суррогатной матери для их детей
Галкин впервые рассказал о суррогатной матери для их детей
Ирина Шейк блеснула пышными формами
Ирина Шейк блеснула пышными формами
Ученые: дневной сон опасен для жизни
Ученые: дневной сон опасен для жизни
Велосипедистка дня: танцовщица мамбо и фанатка МТВ Нурия Джиро
Велосипедистка дня: танцовщица мамбо и фанатка МТВ Нурия Джиро
5 напитков для крепкого сна велосипедиста
5 напитков для крепкого сна велосипедиста