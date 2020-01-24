Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: у Тельцов нелегкий период, а Весы будут в центре внимания

Астрологический прогноз на 24 января для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:10

Читайте также:
Восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака – прогноз астролога

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Овна

Отличный день для укрепления своего авторитета на работе. У вас появится шанс проявить себя – не упустите его. Вечер проведите в семье с родными людьми, которые помогут вам отлично расслабиться и отдохнуть.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Тельца

Сейчас очень пригодиться ваша стрессоустойчивость, которая поможет пережить нелегкий период на работе. Будьте терпимее и сдержаннее и тогда сможете перенести напряжение легче.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Близнецов

Благоприятный день для работы, различных проектов и заключения сделок. Сможете реализовать давно задуманное дело и воплотить в жизнь одну свою мечту, касательно работы. Будьте активнее сегодня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Рака

Сегодня вам необходимо максимально следить за своими словами и действиями, ведь существует великая вероятность конфликта, который потом будет сложно решить. Если есть возможность, проведите сегодня как можно больше времени в уединении.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Льва

Постарайтесь сегодня привести свой рацион в порядок. Это важно сделать, чтобы обезопасить себя от проблем с желудком. Кроме того, сегодня будут полезны и косметологические процедуры.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Девы

Сегодня вам нужно будет продемонстрировать всю свою ответственность и целеустремленность. Тогда можете добиться не только премии, а и повышения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Весов

Сегодня вы окажетесь в центре всеобщего внимания, что очень вас порадует. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы завести выгодные знакомства и обсудить будущие планы.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы можете почувствовать себя уставшими и неэнергичными. Не стоит себя насильно тормошить и заставлять что-то делать. Постарайтесь отдохнуть и расслабиться, чтобы завтра приступить ко всем делам в полной боевой готовности.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Стрельца

Сегодня вас одолеет чувство прекрасного и вы захотите сделать себе приятный подарок. Не сдерживайте этот порыв – можете позволить себе все, что сделает вас счастливым.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Козерога

Сегодня у вас будет прилив энергии, активность на максимуме, а все дела будут решаться быстро и легко. Просто наслаждайтесь жизнью.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Водолея

Почувствуете прилив сил и начнете упорно работать. И сделаете очень правильно, ведь только так вы сможете осуществить свою мечту, воплотить в реальность.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 января 2020 года, для Рыб

Сейчас лучше сосредоточиться не на достижении материальных благ, а на получении новых знаний. Это поможет вам двигаться дальше и выше по карьерной лестнице и достигать хороших результатов. Действуйте.

Читайте также гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака - прогноз астролога Гороскоп на январь 2020 для знака Рыбы: личная жизнь вас порадует Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Вкусный лимонный пирог к чаю
Вкусный лимонный пирог к чаю
Лорак опозорилась в латексном костюме, скопировав образ MARUV
Лорак опозорилась в латексном костюме, скопировав образ MARUV
Врач рассказала, чем может быть опасен кофе на голодный желудок
Врач рассказала, чем может быть опасен кофе на голодный желудок
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

Вчера, 08:35Fun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяШоу-бизнес

"Глаз не оторвать": сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом

21 январяWellness

Коронавирус уже унес более тысячи жизней: что надо знать о смертельных штаммах

21 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

21 январяFun

В уютном итальянском городке продают дома за один евро: фото

21 январяFun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяFun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

21 январяШоу-бизнес

Звездный отдых: Лилия Ребрик продемонстрировала стройную фигуру на Мальдивах

21 январяTravel

Украинский spa-курорт признан одним из лучших в Восточной Европе

Новости партнеров

Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
К праздничному столу и не только: Лаваш на сковороде с сыром
К праздничному столу и не только: Лаваш на сковороде с сыром
Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Ученые назвали продукты, которые разрушают кишечник
Медики нашли способ диагностировать рак по пальцам -...
Медики нашли способ диагностировать рак по пальцам -...
Как сложилась судьба актеров, сыгравших в советском кино
Как сложилась судьба актеров, сыгравших в советском кино
Ани Лорак шокировала новым фото
Ани Лорак шокировала новым фото