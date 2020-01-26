Гороскоп на сегодня: у Водолеев период накопления энергии, а Рыбам нужно быть смелее

Астрологический прогноз на 26 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Овна

Удачный день для того, чтобы заняться собой и своим здоровьем. Постарайтесь не перенапрягаться сегодня и не заставлять себя что-либо делать. Отдохните как следует, приготовьте полезную пищу, откажитесь от вредных привычек и займитесь спортом.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Тельца

Старайтесь провести сегодня ваш день спокойно и без лишней суеты. Попробуйте делать сегодня только то, что вам нравится и вы получите от этого большое удовольствие.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Близнецов

Отличный день для творческой, научной и спортивной деятельности. Будьте активнее и смелее, тогда сможете добиться многого. Благоприятный день для романтического свидания.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Рака

Вас ждет сегодня напряженный день, поэтому вам понадобятся все ваши запасы энергии и сил, чтобы все успеть. Удачной будет финансовая деятельность.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Льва

Отличный день для планирования. Подойдите к этому вопросу серьезно и уделите достаточно времени. Планируйте отдых, большие покупки и масштабные проекты – все обязательно произойдет так, как вы хотите.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Девы

Сегодня вы можете почувствовать недомогание, поэтому не затягивайте с лечением. Ешьте витамины, при необходимости, запишитесь на консультацию к врачу и сдайте необходимые анализы. Не запускайте процесс, чтобы не усугубить ситуацию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Весов

Сегодня вам захочется веселья и вечеринок, чтобы не растранжирить на это все деньги, стоит спланировать свой бюджет и выделить определенную сумму. Постарайтесь вложиться в данную сумму, иначе рискуете к концу месяца залезть в долги.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Скорпиона

Удачное время, чтобы заняться своим здоровьем – спорт и активный отдых на свежем воздухе просто идеальный вариант. Вечер проведите в семейном кругу, это подарит вам положительные эмоции.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Стрельца

Творческая деятельность сегодня будет иметь большой успех. Постарайтесь не конфликтовать сегодня и не поддаваться эмоциям. Потом будет сложно помириться. Вечер проведите в уединении с книгой в руках.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Козерога

Сегодня вам будет катастрофически нахватать общения с людьми и вы будете искать его всеми возможными способами. Устройте вечеринку и созовите на нее своих близких друзей – так вы сможете добиться и общения и новых эмоций. Развлекайтесь – вы это заслужили.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Водолея

Сейчас у вас период накопления энергии и исправления старых ошибок. Старайтесь не тратить силы на занятия, которые не приносят вам удовольствия, но при этом не забывайте о своих обязанностях. Будьте благоразумны.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 26 января 2020 года, для Рыб

Сегодняшний день благоприятствует изучению искусства и эзотерики. Это, хоть и не косвенно, но может помочь вашему карьерному росту. Будьте смелее и активнее, тогда у вас точно все получится.

Читайте также восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака – прогноз астролога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.