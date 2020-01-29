Гороскоп на сегодня: у Овнов много работы, а у Тельцов назревает конфликт

Астрологический прогноз на 29 января для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Овна

Сейчас, как и в предыдущие пол года у вас будет активно идти работа. Ее будет много и она будет разнообразной. В основном все будет проходить гладко, но не исключены и стрессы. Поэтому, вам жизненно необходим хороший отдых.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Тельца

Есть риск углубиться в конфликт с любимым человеком, но лучше сразу искать компромисс. Это поможет вам сохранить силы и энергию на хорошие дела. Вечером постарайтесь отдохнуть и расслабиться.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Близнецов

Усталость и апатия могут сделать ваш день неприятным. К тому же, это может привести еще и к конфликту с любимым человеком. Постарайтесь отвлечь себя от плохих мыслей и развлечь себя тем, что вы любите делать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Рака

Сегодня может получится очень конфликтный день, если вы не будете следить за своими словами и не будете контролировать эмоции. Поэтому думайте перед тем, как что-то сказать и не вмешивайтесь в чужие дела, тогда сможете избежать выяснения отношений.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Льва

Сегодня можете почувствовать упадок сил и отсутствие энергии. Это может сказаться на вашем общем самочувствии, поэтому при первой же возможности – обратитесь к врачу. И не заставляйте себя что-либо делать через силу, лучше сегодня отдохнуть.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Девы

Вас сегодня ждет успех. Вы сможете реализовать давно задуманные проекты и решиться на рискованное дело. Вечер проведите в кругу друзей, устройте вечеринку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Весов

Сегодня все ваши мысли будут сосредоточены на решении семейных вопросов. Это поможет не только улучшить домашние дела, но и кардинально переключиться с рабочих вопросов. Вечер проведите за книгой или душевным фильмом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Скорпиона

Сегодня у вас будет день созерцания, когда вы будете меньше действовать и больше наблюдать. Не пытайтесь ухватиться за любой попавшийся вариант, дождитесь того, который подходит именно вам и тогда получите не только хороший результат, а и положительные эмоции.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Стрельца

Хороший день для планирования. Вы смело можете расписать свои выходные, запланировать отдых и большие покупки, которые хотите совершить в этом году. Главное – не лениться и выделить для этого немного времени.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Козерога

Романтические отношения сегодня будут немного под гнетом вашего плохого настроения, когда вас ничего не будет радовать, а только раздражать. Постарайтесь обуздать свои эмоции и не срываться на партнере. Это поможет пережить тяжелый период легче и быстрее.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Водолея

Сегодня вам необходимо больше времени уделить себе и своему здоровью. Кроме того, постарайтесь также привести в порядок свои мысли, ведь негатив также оказывает плохое влияние на здоровье.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 января 2020 года, для Рыб

День повышенной эмоциональности, поэтому лучше его провести максимально спокойно. Проведите день наедине с собой, а вечер – с любимым человеком.

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