Гороскоп на сегодня: Близнецам нужно перестать критиковать, а Рак почувствует усталость

Астрологический прогноз на 2 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Овна

У вас сегодня будет эмоциональный всплеск, который может привнести в вашу жизнь сумятицу. Постарайтесь хорошо отдохнуть и провести максимально больше времени наедине с собой. Это поможет обдумать дальнейшие действия и разобраться в своих желаниях.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Тельца

Постарайтесь сегодня меньше рассказывать всем о своих желаниях и планах. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сохранит вашу нервную систему. Вечером составьте план действий на ближайшие пол года.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Близнецов

Вам стоит немного притормозить с критикой и перестать доставать своими постоянными замечаниями людей вокруг. Особенно страдает от этого ваш любимый человек, у которого терпение не железное. Научитесь смещать фокус своего внимания.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Рака

Сегодня вы можете почувствовать себя уставшим и одиноким. Но не стоит винить в этом окружающих. Постарайтесь расслабиться и сосредоточиться на том, что вам доставляет удовольствие.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Льва

У вас много желаний и целый список нереализованных планов – самое время браться за их исполнение. Выделите то, что для вас несет наибольшую ценность и вперед к исполнению желаний.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Девы

У вас сегодня будет скандальное настроение и с этим нужно срочно что-то делать, пока вы не попали в какую-то передрягу. Запишитесь на бокс или другие боевые искусства и выплескивайте там свою агрессию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Весов

Сегодня вы почувствуете себя везунчиком и будете повсеместно проверять это на практике. Главное – не заигрывайтесь сильно и не ввязывайтесь в рискованные дела. Вечер постарайтесь провести в семейном кругу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Скорпиона

В последнее время вас очень часто окутывает чувство собственности и ревности по отношению к своему партнеру. Важно научиться контролировать свои эмоции и не придумывать лишнего – иначе можете испортить ваши отношения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Стрельца

Почувствуете себя сегодня опустошенным и обессиленным. В результате вы можете провалить важные проекты или сорвать серьезные проекты. Постарайтесь перенести такие дела на другой день, а тем временем сможете отдохнуть и набраться сил.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Козерога

Сегодня хороший день, чтобы обогатиться новыми знаниями. Записывайтесь на курсы, читайте книги, идите на тренинг – информация будет даваться вам легко.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Водолея

Сегодня у вас повышенный риск устроить скандал своей второй половинке. Постарайтесь сдерживать эмоции и не проявлять гнев, иначе ссора будет неминуема, а помириться потом будет сложно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2020 года, для Рыб

Постарайтесь сегодня продумать свой бюджет на ближайшие пол года, расписав необходимые траты. Это поможет вам сохранить деньги, при этом получив то, что вы хотите. Вечер проведите наедине со своими мыслями и постарайтесь расслабиться, ведь у вас была нелегкая неделя.

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