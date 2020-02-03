Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня: Овнам нужно заняться планированием, а Ракам – прислушаться к интуиции

Астрологический прогноз на 3 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:04

Читайте также:
Стильный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Овна

Отличный день для планирования и организации. Финансовые дела пойдут в гору, а вот о семейных нужно немного позаботиться. Уделите время своим родным и порадуйте их хорошими новостями.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Тельца

Ваша настойчивость и целеустремленность способны сегодня принести вам успех. Появятся новые финансовые перспективы и ожидается улучшение рабочих дел. При этом старайтесь контролировать эмоциональные и физические нагрузки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Близнецов

Отличный день для укрепления отношений, как на работе, так и в семье. Будьте сегодня добры и щедры, постарайтесь контролировать эмоции и не сильно распространяться о своих планах перед чужими людьми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Рака

Прислушивайтесь сегодня к вашей интуиции и смело идите завоевывать мир. Вам сегодня все по плечу. Вечер посвятите вашему любимому человеку – это здорово укрепит ваши отношения.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Льва

Лучшего времени для обучения невозможно представить. Курсы, тренинги, мастер-классы, книги и документальные фильмы – все будет вам в самый раз, а новая информация будет легко запоминаться. Не упустите свой шанс.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Девы

Сегодня вам дадут премию, получите заманчивое предложение от начальника или даже повышение. Финансовые дела идут в гору, и в делах сердечных все в порядке. Самое время насладиться жизнью и расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Весов

Сегодня вам просто необходимо наладить общение с окружающими вас людьми. Постарайтесь убрать категоричность и предвзятость – будьте собой и получите удовольствие от общения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Скорпиона

У вас начался благоприятный период, когда все будет складываться удачно. Новые проекты, знакомства, поездки или личные отношения – все на высоте. Насладитесь этим моментом.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Стрельца

Отличное время для самореализации. Пробуйте новые хобби, беритесь за разные проекты и не бойтесь экспериментов. Это точно поможет вам понять, куда двигаться дальше.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Козерога

У вас сегодня все будет отлично складываться с деньгами, их станет больше. И это не удивительно, ведь вы в последнее время много и упорно работали. В личных делах будьте более внимательны, если не хотите услышать в свой адрес обвинение в холодном отношении.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ждет много дел на работе, которые нужно решать все одновременно. Не нервничайте и планируйте все свои действия, чтобы все успеть. Не стоит переводить отношения с коллегами в статус дружеских – рискуете разочароваться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Рыб

Постарайтесь отложить подписание всех сделок и важных контрактов на другой день. А в личных отношениях – старайтесь не рубить с плеча и дать возможность любимому человеку исправить ситуацию. Вечер проведите так, как вам хочется, не подстраиваясь под желания других.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп здоровья на февраль 2020 года для всех знаков зодиака Гороскоп работы и карьеры на февраль 2020 года для всех знаков зодиака Финансовый гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Ленивые вареники как в детском саду
Ленивые вареники как в детском саду
Дрожжевые пирожки как пух
Дрожжевые пирожки как пух
Салат Грибная поляна с шампиньонами
Салат Грибная поляна с шампиньонами
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:03Психология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

Вчера, 14:32Психология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

Вчера, 10:52Афиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

Вчера, 10:51Техно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

Вчера, 09:47Fun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 06:06Психология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

31 январяПсихология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

31 январяFun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

31 январяШоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

31 январяFun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

31 январяFun

"Давай играть": девушка научила свою собаку говорить, видео

31 январяFood

Быстрый пирог на сковороде с яблоками

31 январяТехно

Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone

31 январяШоу-бизнес

Влад Яма осуществил мечту жены в Майами: красочное фото

31 январяПсихология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

Новости партнеров

Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Засолка сельди в яблочном соке: вкус вас удивит
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Ані Лорак знову вийшла заміж: відомо ім'я нареченого - ЗМІ
Ані Лорак знову вийшла заміж: відомо ім'я нареченого - ЗМІ
Приготовьте для любимого: Салат Мужской каприз с говядиной
Приготовьте для любимого: Салат Мужской каприз с говядиной
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
7 привычек, которые стоит перенять у богатых
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов
Стало известно о неожиданной опасности мандаринов