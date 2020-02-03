Гороскоп на сегодня: Овнам нужно заняться планированием, а Ракам – прислушаться к интуиции

Астрологический прогноз на 3 февраля для всех знаков зодиака

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Овна

Отличный день для планирования и организации. Финансовые дела пойдут в гору, а вот о семейных нужно немного позаботиться. Уделите время своим родным и порадуйте их хорошими новостями.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Тельца

Ваша настойчивость и целеустремленность способны сегодня принести вам успех. Появятся новые финансовые перспективы и ожидается улучшение рабочих дел. При этом старайтесь контролировать эмоциональные и физические нагрузки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Близнецов

Отличный день для укрепления отношений, как на работе, так и в семье. Будьте сегодня добры и щедры, постарайтесь контролировать эмоции и не сильно распространяться о своих планах перед чужими людьми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Рака

Прислушивайтесь сегодня к вашей интуиции и смело идите завоевывать мир. Вам сегодня все по плечу. Вечер посвятите вашему любимому человеку – это здорово укрепит ваши отношения.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Льва

Лучшего времени для обучения невозможно представить. Курсы, тренинги, мастер-классы, книги и документальные фильмы – все будет вам в самый раз, а новая информация будет легко запоминаться. Не упустите свой шанс.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Девы

Сегодня вам дадут премию, получите заманчивое предложение от начальника или даже повышение. Финансовые дела идут в гору, и в делах сердечных все в порядке. Самое время насладиться жизнью и расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Весов

Сегодня вам просто необходимо наладить общение с окружающими вас людьми. Постарайтесь убрать категоричность и предвзятость – будьте собой и получите удовольствие от общения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Скорпиона

У вас начался благоприятный период, когда все будет складываться удачно. Новые проекты, знакомства, поездки или личные отношения – все на высоте. Насладитесь этим моментом.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Стрельца

Отличное время для самореализации. Пробуйте новые хобби, беритесь за разные проекты и не бойтесь экспериментов. Это точно поможет вам понять, куда двигаться дальше.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Козерога

У вас сегодня все будет отлично складываться с деньгами, их станет больше. И это не удивительно, ведь вы в последнее время много и упорно работали. В личных делах будьте более внимательны, если не хотите услышать в свой адрес обвинение в холодном отношении.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ждет много дел на работе, которые нужно решать все одновременно. Не нервничайте и планируйте все свои действия, чтобы все успеть. Не стоит переводить отношения с коллегами в статус дружеских – рискуете разочароваться.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2020 года, для Рыб

Постарайтесь отложить подписание всех сделок и важных контрактов на другой день. А в личных отношениях – старайтесь не рубить с плеча и дать возможность любимому человеку исправить ситуацию. Вечер проведите так, как вам хочется, не подстраиваясь под желания других.

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