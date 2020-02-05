Гороскоп на сегодня: у Тельца отличный период на работе, а Раку лучше не планировать никаких встреч

Астрологический прогноз на 5 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Овна

На работе может возникнуть конфликт, поэтому постарайтесь максимально избегать острых углов. А вот дома вас ждет комфорт, любовь и теплота. Наслаждайтесь жизнью и проведите вечер с любимым человеком.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Тельца

У вас начался замечательный период на работе, когда все, за что вы будете браться – будет иметь успех, начальник будет вами восхищаться и вознаградит хорошей премией. При том, что вам свойственно чувство обеспокоенности и тревоги, вы можете легко добиться желаемого.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Близнецов

День порадует вас плодотворными проектами, поэтому лучше отказаться сейчас от вечеринок и полностью посвятить себя работе. Это поможет вам улучшить свое финансовое положение и исполнить свое заветное желание. А вот вечер лучше проведите с семье – они уже соскучились по вам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Рака

Сегодня лучше не планировать серьезных встреч ни по работе, ни в плане личных отношений. Все потому что планы в последний момент могут поменяться и вы не сможете совершить то, что задумали. Это чревато не только плохим настроением, а и размолвкой с партнерами.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Льва

Сегодня вам просто необходимо выйти в свет и познакомиться с новыми людьми, узнать что-то интересное и себя показать. Это позволит вам отвлечься от рутинных дел и переключиться на другие сферы своей жизни, кроме работы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Девы

Здоровье будет главной темой сегодняшнего дня. Одевайтесь теплее, следите за питанием, отправляйтесь на прогулку по свежему воздуху и пейте побольше воды. Вечером постарайтесь расслабиться с помощью медитации, теплой ванны или любимой книги.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Весов

Выгодные знакомства, которые вы когда-то завели сейчас могут вам очень хорошо помочь достичь того, чего вы хотите. Удачное время для создания собственного бизнеса.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Скорпиона

Путешествия и творческая работа – это то, что вам сегодня просто необходимо. Так вы сможете получить заряд положительной энергии и даже воплотить в жизнь свою мечту. Действуйте.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Стрельца

У вас сегодня могут наблюдаться повышенная раздражительность или даже депрессивные состояния. Но не стоит злиться на себя и заниматься самобичеванием, лучше постарайтесь расслабиться и отдохнуть. Рабочие вопросы перенесите на другое время, а день проведите так, как нравится именно вам.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Козерога

Сегодня вы можете почувствоваться жажду материально обогатиться и совершить крупную покупку. Но постарайтесь не делать необдуманных действий, а все тщательно взвешивать, чтобы не влететь в копеечку.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Водолея

Сегодня вы почувствуете в себе силы и прилив энергии. Это позволит вам добиваться большего и достигать успеха не только в рабочих делах, а и в личных отношениях. Не упустите шанс сделать свой день насыщенным и удачным.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2020 года, для Рыб

Сегодня вас ждет активный день, когда нужно будет совершить много дел и все успеть. И у вас все получится, главное – не рассеивайте свое внимание, а сосредоточьтесь на чем-то одном. Вечером постарайтесь хорошо отдохнуть.

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