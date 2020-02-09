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Гороскоп на сегодня: Овнам нужно прислушаться к интуиции, а Ракам – применить творческий подход

Астрологический прогноз на 9 февраля для всех знаков зодиака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:00
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Овна

Ваша изобретательность и интуиция помогут вам сегодня решить самые серьезные задачи. Также помощь могут оказать вам друзья. Отличный день для общения и новых знакомств.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Тельца

Постарайтесь сегодня меньше активничать и точно не перегружать себя физическими нагрузками. Лучше поберегите себя и займитесь приятными процедурами. Вечер проведите в спокойной обстановке с любимым человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Близнецов

Сегодня довольно травмоопасный период, поэтому постарайтесь вести спокойный образ жизни. Лучше займитесь каким-то интересным занятием, которое поможет вам отвлечься от бытовых проблем. Вечер в компании любимого человека способны подарить новые эмоции.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Рака

Отличное время, чтобы проявить свои творческие способности. Расслабьтесь и постарайтесь полностью отдаться своим мыслям и желанием. Вечером устройте вечеринку и позовите друзей.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Льва

У вас сегодня день будет немного напряженным из-за повышенных физических и психических нагрузок. Из-за неосторожности также могут случиться заболевания. Но всего этого можно избежать, если заняться собой и переключить внимание на себя и на то, что приносит вам удовольствие.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Девы

Можете почувствовать сегодня лишенным сил и энергии. Постарайтесь больше времени уделить себе. Придерживайтесь правильного питания, не нагружайте себя физическими занятиями и побольше гуляйте на свежем воздухе.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Весов

Здоровье у вас сегодня на первом месте. И все из-за того, что в последнее время у вас была очень насыщенная рабочая деятельность, которая забирала все ваши силы и эмоции. Теперь займитесь собой – побалуйте любимыми косметическими процедурами и здоровой пищей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Скорпиона

День желательно провести спокойно, по-домашнему и с родными людьми рядом. Можно отправляться в путешествие или устроить домашнюю вечеринку. Не оставайтесь сегодня наедине, чтобы не упасть духом – вам необходимо общение.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Стрельца

Отличное время, чтобы завести новых друзей, укрепить семейные связи и обзавестись полезными деловыми контактами. Будьте собой и не старайтесь казаться кем-то другим. Вечер проведите в приятной компании.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Козерога

Ваше физическое здоровье напрямую будет зависеть от вашего психологического состояния. Постарайтесь отвлечь себя положительными делами и не заниматься самобичеванием. Найдите занятие, которое будет вам близко по духу и подарит хорошие эмоции.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Водолея

Сейчас вы можете почувствовать психологическое истощение, что повлечет за собой другие симптомы плохого самочувствия и настроения. Постарайтесь не углубляться в это состояние, а выйти из него с помощью душевных разговоров с любимым человеком и тихим вечером дома.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2020 года, для Рыб

Сегодняшний день посвятите себе и своему здоровью. Постарайтесь употреблять только полезную пищу, побольше гулять по свежему воздуху и делать только то, что вам нравится. Это зарядит вас положительными эмоциями и отвлечет от рутины.

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