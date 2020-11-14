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Гороскоп на сегодня 14 ноября: Овнам нужно строить планы, а Рыбам – расслабиться

Сегодня, 05:09

Астрологический прогноз на 14 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 14 ноября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Овна

Кто сегодня будет веселым, жизнерадостным и счастливым, тот Овен. Смело стройте планы на будущее и покоряйте самые высокие вершины. А еще, не смейте отказываться от свиданий и знакомств с людьми, которые вам нравятся. Наряжайтесь в свой лучший костюм и блистайте.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Тельца

Сегодня вам стоит вспомнить программу "Очумелые ручки" и быстро овладеть каким-то ремеслом. Во-первых, это помогает вам здорово привести мысли в порядок, и во-вторых, сделать что-нибудь полезное. Бросайте мышку и берите в руки кисть, крючок или глину.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Близнецов

У вас сегодня появиться сразу две серьезные задачи, которые необходимо решить одновременно. Вам с вашим "близнецом" к этому не привыкать. Но все же постарайтесь найти адекватное решение и отделять одно задание от другого, чтобы не допустить серьезных ошибок. Вечером порадуйте себя двойным подарком. А что, за двойной труд – достойное вознаграждение!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Рака

Сегодня вы будете очень убедительными и настойчивыми, поэтому смело сможете добиться своего. А вот нежелание руководства оценить вас по заслугам может очень разозлить – доставайте свои клешни и убедительно ими клацайте, результат вас порадует.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Льва

Хороший, очень хороший вас ждет день. Получится реализовать многое из задуманного. А вот вторую часть дня уделите себе. Любимые косметические процедуры или уход за вашей "гривой" поможет вам чувствовать себя лучше и уверенней.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Девы

Какой-то неоднозначный вас ждет сегодня день. Вы будете хотеть что-то сделать, что-то улучшить и реализовать, а сил на это не будет. Поэтому обязательно не пропускайте прием пищи, находите время на отдых и любимого человека – он может вас здорово вдохновить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Весов

Настроение сонное, нежелание что-либо делать и плохое самочувствие могут ухудшить день любого человека. Только не ваш! Смело беритесь за сложные дела и выигрывайте их, пока другие будут сонные и беззащитные. Вечер полностью посвятите любимому человеку – он готовит для вас что-то романтическое и даже эротическое.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Скорпиона

Кто здесь птица говорун? Скорпион. Кому пора следить за своими словами и вовремя закрывать рот? Правильно, вам. Чтобы не казнить себя вечером за сказанное – больше слушайте, наблюдайте и меньше говорите.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Стрельца

Расслабляющая музыка, легкая пища, отказ от алкоголя и приятная на ощупь одежда могут подарить вам приятное чувство легкости. Обязательно насладитесь им, ведь вас ждет нелегкий вечер. Общение с любимым человеком станет для вас отдушиной – наслаждайтесь каждой минутой.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Козерога

Хороший день, чтобы решить давний конфликт и достичь договоренностей. Только не предлагайте людям выпивку и подобные штучки, важно размышлять спокойно и трезво. А вот вечером вас ждет настоящая знойная вечеринка, как в "Американском пироге". Наслаждайтесь!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Водолея

Вас ждет супер удачный период в профессиональной деятельности. Беритесь за все поступающие дела и проекты – все в ваших руках! Для новых знакомств время не очень удачное, а вот для укрепления связей – самое оно. Будьте романтичнее!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 14 ноября 2020 года, для Рыб

Не все будет получаться, как вам того хотелось бы. Причем это касается как профессиональных, так и личных дел. Будьте спокойнее и уделите больше времени себе! Приятные косметические процедуры, шопинг, вкусный ужин – позвольте себе забыть о всех неудачах.

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Источник: Сегодня
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