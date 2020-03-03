Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно уделить время близким, а Близнецам – заняться здоровьем

Астрологический прогноз на 3 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Овна

На работе у вас могут возникнуть разногласия из-за вашей мании величия. Постарайтесь посмотреть на себя со стороны и проконтролировать эмоции. Тогда и сможете достичь хороших результатов не только на работе, но и в семье.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Тельца

Сегодня у вас могут появиться новые мечты и желания, которые обязательно нужно записать. Это подарит вам новую мотивацию и желание работать. Но не забывайте про отдых – идеальным вариантом станет душевный вечер в кругу родных и близких.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Близнецов

Отличный день, чтобы взяться за свое здоровье и перейти на здоровое питание, заняться спортом или пойти на оздоровительные процедуры. Это подарит вам бодрость, повысит уверенность в себе и наполнит энергией. И на этом точно не стоит экономить.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Рака

Чтобы привлечь материальные блага, нужно не только продуктивно работать, а и обладать творческим подходом, а также талантами. И сегодня – идеальное время, чтобы проявить свои таланты и получить за них вознаграждение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Льва

Сегодня вам будут хорошо даваться планирование и организация. Будь-то семейное торжество или свадьба, рабочий корпоратив или встреча с друзьями – все пройдет на ура. Излучайте позитив и вы притянете к себе таких же людей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Девы

Вы целенаправленный и карьерно-ориентированный человек, которому сегодня будет все подвластно. Сможете реализовать давно задуманные проекты и решить сложные задачи. Главное – верьте в себя и свои силы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Весов

Сегодня стоит прислушаться к своей интуиции, которая поможет вам принять много важных решений. Постарайтесь расслабиться и избегать негатива, тогда сможете достичь большего.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Скорпиона

Состояние вашего здоровья будет сегодня стоять на первом месте. Прогулки на свежем воздухе, регулярный спорт и отказ от вредной пищи – станут лучшими друзьями. Позаботьтесь также о своем психическом здоровье и тогда сможете сполна получить удовольствие от жизни.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Стрельца

Финансовые вопросы будут занимать все ваши мысли. Но постарайтесь все же контролировать себя и не зацикливаться на этом вопросе, ведь далеко не всегда и не все зависит исключительно от вас. Вечер проведите за хорошей книгой или фильмом.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Козерога

Сейчас ваша личная жизнь и финансовое благополучие очень сильно связаны. Постарайтесь не концентрироваться на только на чем-то одном. Хорошим вариантом станет совместный бизнес с любимым человеком.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня вы сможете продвинуться вверх по карьерной лестнице, получив желаемую должность и повышение. Во второй половине дня можете также заключить важный договор. Не стоит сильно задирать нос вверх, но похвалить себя за проделанную работу – однозначно нужно.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 3 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня вы будете активно задействованы в коммуникации различных видов – с деловыми партнерами, с домочадцами, друзьями и коллегами. Эти диалоги помогут вам в достижении поставленных целей, поэтому постарайтесь контролировать свои эмоции и слова.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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