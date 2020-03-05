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Гороскоп на сегодня: Тельцов ждут сюрпризы, а Близнецов – признание в любви

Астрологический прогноз на 5 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:43

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Овна

Старайтесь сегодня максимально выложиться на работе и не откладывать дела на потом. Чем больше успеете сегодня сделать, тем лучше будете чувствовать себя к вечеру. Конец дня проведите спокойно и постарайтесь хорошенько расслабиться.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Тельца

Сегодняшний день порадует вас мелкими, но приятными сюрпризами. Это не только поднимет ваше настроение, а и повысит самооценку. В рабочих делах возможна задержка, а вот в любовных – всплеск эмоций.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня получите признание в любви и если не готовы к нему, лучше не отвечайте, но спокойно поясните причину. День эмоциональный, поэтому следите за своими словами и действиями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Рака

Получите сегодня выгодное предложение – не отказывайтесь от него. С деньгами могут возникнуть трудности, но это ненадолго, поэтому постарайтесь просто меньше тратить и больше откладывать.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Льва

Все организационные дела будут иметь сегодня успех. Также хорошо переезжать на новое место, делать ремонт или заниматься обустройством. А вот любовная сфера сегодня не в активной фазе, но это продлиться недолго – запаситесь терпением.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Девы

Вам сегодня поступят заманчивые предложения как по работе, так и личного характера. Выбирайте то, что вам нравится и чего вам хочется. Это поможет не только улучшить настроение, а и наладить отношения с окружающими.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Весов

День не очень удачный для работы – с коллегами возможен конфликт, а дела будут тормозиться в исполнении. Домочадцы не смогут подарить вам надлежащей поддержки, поэтому просто постарайтесь провести время в тишине.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Скорпиона

Довольно сложный и неоднозначный день, когда вам понадобиться поддержка ваших родных и близких. Постарайтесь отложить все важные переговоры и дела на другой день. Сегодня максимально больше времени проведите наедине с собой и своими мыслями.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Стрельца

Сегодня вам нужно обратить максимум внимания на свое здоровье. Визит к врачу или целебные процедуры будут иметь большой успех и подарят вам не только хорошее самочувствие, но и хороший заряд положительных эмоций.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Козерога

Отличный день для возобновления старых связей, знакомств, дружбы. Сможете легко сделать все задуманное на день, только вечером обязательно как следует отдохните. Это необходимо, чтобы восполнить запас сил и энергии.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня вам нужно больше следить за своими словами и действиями, чтобы вашей добротой и хорошими намерениями не воспользовались нечестные люди. Постарайтесь максимум внимания уделить себе и своим желаниям.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 марта 2020 года, для Рыб

Получите сегодня ответ на вопрос, который давно крутился в вашей голове. На работе будьте менее придирчивыми и постарайтесь не принимать все, что там происходит, близко к сердцу. Вечер проведите в кругу близких или любимого человека.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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