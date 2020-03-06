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Гороскоп на сегодня: Овнам нужно много общаться, а Тельцам – заняться здоровьем

Астрологический прогноз на 6 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:35

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Овна

Сегодня общение будет иметь большое значение как для личных отношений, так и для служебных. Постарайтесь быть собой, не стараясь кому-то специально понравиться, это поможет вам завести знакомство с близкими по духу людьми.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Тельца

Сегодня вам стоит серьезно заняться своим здоровьем. Обязательно следите за тем, что вы едите, откажитесь от вредных привычек, пейте побольше воды и гуляйте на свежем воздухе. Кроме того, вам необходимо максимально минимизировать стресс, чтобы не растрачивать свою энергию еще больше.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы будете полны сил и энергии, которая поможет вам реализовать все задуманное в профессиональном плане. Вечер обещает быть богат интересными событиями, связанными с любовной сферой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Рака

Сегодня вам нужно обратить пристальное внимание на свои слова, которые будут иметь большую силу. Особенно важно это для любовной сферы – говорите о своих чувствах, желаниях, и они обязательно будут услышаны.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Льва

Деловая активность у вас сегодня будет на максимуме, но не лишними будут и новые знакомства. Также день удачен для обучения – новая информация будет даваться вам легко.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Девы

Хорошее время, чтобы воплотить в жизнь все, что было задумано ранее. Ваши мечты и желания могут стать реальностью, если приложить немного усилий. Вечер посвятите планированию.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Весов

Здоровье должно стоять у вас на первом месте. И это правильно, ведь нельзя заниматься только делами и совсем не думать о себе. Оздоровительные процедуры и визит к врачу станут сегодня как никогда кстати.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вы будете вынуждены больше внимания уделить денежным вопросам. Для этого следует подсчитать ваши расходы и доходы, а также составить план действий, которые помогут вам подзаработать.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Стрельца

Сегодняшний день будет насквозь пропитан любовью. Вас ждут новые романтические знакомства, свидания и душевные разговоры. А вечером вы даже можете получить или сами сделать предложение руки и сердца.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Козерога

В первой половине дня благоприятнее всего заняться финансовыми вопросами и подсчетом расходов, чтобы знать, в каком направлении вам необходимо двигаться. Вечер же посвятите вашему любимому человеку, чтобы получить частичку душевного тепла.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня ваша уверенность в себе и своих силах будет на высоком уровне. Но для того, чтобы ваше стремление к успеху дало свои плоды, нужно много и упорно работать и совершать смелые поступки. Воздержитесь от поучения других людей и не давайте советы, если вас о них никто не просит. Вечером будет легко даваться новая информация – хорошо заняться учебой.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня вам нужно посвятить день себе и своему здоровью. Делайте только то, что приносит вам удовольствие, а также употребляйте полезную пищу. Прогулка на свежем воздухе подзарядит вас энергией и поможет разложить мысли по полочкам.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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