Гороскоп на сегодня: у Раков – хороший день, а Девам нужно навести порядок в рабочих делах

Астрологический прогноз на 7 марта для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Овна

Будьте сегодня немного мягче и лояльнее к вашему любимому человеку, чтобы избежать ссор и конфликтов. Вечер проведите в домашней обстановке или за книгой, постарайтесь расслабиться.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Тельца

День может оказаться не легким: в личных отношениях возможны недомолвки, а на работе – конфликт интересов. Постарайтесь сегодня по максимуму ограничить общение и провести день в одиночестве.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Близнецов

Сегодня самое время перестать обвинять в своих промахах других людей, события, вселенную. Возьмите на себя ответственность за свою же жизнь и начните все исправлять. Поймите, что вам все под силу и вас непременно будет ждать успех.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Рака

Хороший день, чтобы провести его в компании близких по духу людей. Это поможет зарядиться энергией и позитивными эмоциями. Вы будете настроены решительно покорить этот мир и уже начнете делать первые шаги.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Льва

Сегодня вы будете недовольны указаниями начальства. Постарайтесь максимально мягче решить этот вопрос и не доводить ситуацию до конфликта. Вечером наградите себя бокалом вина или походом на массаж.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Девы

Отличное время, чтобы навести порядок в рабочих делах: закончить начатые проекты, ответить на все рабочие письма и согласовать план действий с начальством. Вечером вы будете довольны своей продуктивностью и сможете с легкостью расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Весов

Сегодня занятия, которые требуют интеллектуальной активности не будут иметь успеха. Поэтому лучше распланировать субботу максимально легко, с перерывами на прогулку в парке или встречу с друзьями. Вечер посвятите себе и своим увлечениям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Скорпиона

День будет насыщенный различными событиями, а позитивный настрой поможет справиться со всеми делами быстро и успешно. Вечер хорошо провести в шумной компании друзей и родственников.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Стрельца

Постарайтесь провести этот день в максимальной изоляции от людей. Во-первых, это поможет избежать конфликтов, а во-вторых, проанализировать свою жизнь, чтобы начать ее менять к лучшему.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Козерога

Смело говорите о своих чувствах вашим возлюбленным, ведь они давно уже ждут этого от вас, да и вы уже определились со своими ощущениями и эмоциями. Вечером устройте романтическое свидание или просто душевные посиделки с любимым человеком. Настройтесь сегодня на романтику.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Водолея

Прежде чем принимать серьезное решение, нужно взвесить все за и против, а также хорошенько проверить все источники. Это поможет избежать аферы, а также подарит вам ощущение спокойствия.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня для вас день активных действий – все, что будет начато сейчас, будет иметь большой успех в будущем. Но не забудьте уделить и время отдыху. Прогулка на свежем воздухе или близь водоема станет лучшим вариантом.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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