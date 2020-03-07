Гороскоп на сегодня: у Раков – хороший день, а Девам нужно навести порядок в рабочих делах
Астрологический прогноз на 7 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Овна
Будьте сегодня немного мягче и лояльнее к вашему любимому человеку, чтобы избежать ссор и конфликтов. Вечер проведите в домашней обстановке или за книгой, постарайтесь расслабиться.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Тельца
День может оказаться не легким: в личных отношениях возможны недомолвки, а на работе – конфликт интересов. Постарайтесь сегодня по максимуму ограничить общение и провести день в одиночестве.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Близнецов
Сегодня самое время перестать обвинять в своих промахах других людей, события, вселенную. Возьмите на себя ответственность за свою же жизнь и начните все исправлять. Поймите, что вам все под силу и вас непременно будет ждать успех.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Рака
Хороший день, чтобы провести его в компании близких по духу людей. Это поможет зарядиться энергией и позитивными эмоциями. Вы будете настроены решительно покорить этот мир и уже начнете делать первые шаги.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Льва
Сегодня вы будете недовольны указаниями начальства. Постарайтесь максимально мягче решить этот вопрос и не доводить ситуацию до конфликта. Вечером наградите себя бокалом вина или походом на массаж.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Девы
Отличное время, чтобы навести порядок в рабочих делах: закончить начатые проекты, ответить на все рабочие письма и согласовать план действий с начальством. Вечером вы будете довольны своей продуктивностью и сможете с легкостью расслабиться.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Весов
Сегодня занятия, которые требуют интеллектуальной активности не будут иметь успеха. Поэтому лучше распланировать субботу максимально легко, с перерывами на прогулку в парке или встречу с друзьями. Вечер посвятите себе и своим увлечениям.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Скорпиона
День будет насыщенный различными событиями, а позитивный настрой поможет справиться со всеми делами быстро и успешно. Вечер хорошо провести в шумной компании друзей и родственников.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Стрельца
Постарайтесь провести этот день в максимальной изоляции от людей. Во-первых, это поможет избежать конфликтов, а во-вторых, проанализировать свою жизнь, чтобы начать ее менять к лучшему.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Козерога
Смело говорите о своих чувствах вашим возлюбленным, ведь они давно уже ждут этого от вас, да и вы уже определились со своими ощущениями и эмоциями. Вечером устройте романтическое свидание или просто душевные посиделки с любимым человеком. Настройтесь сегодня на романтику.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Водолея
Прежде чем принимать серьезное решение, нужно взвесить все за и против, а также хорошенько проверить все источники. Это поможет избежать аферы, а также подарит вам ощущение спокойствия.
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2020 года, для Рыб
Сегодня для вас день активных действий – все, что будет начато сейчас, будет иметь большой успех в будущем. Но не забудьте уделить и время отдыху. Прогулка на свежем воздухе или близь водоема станет лучшим вариантом.
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