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Гороскоп на сегодня: у Тельцов и Водолеев очень удачный день

Астрологический прогноз на 11 марта для всех знаков зодиака

Варвара Левская
Сегодня, 05:32

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Овна

Следите сегодня за своими словами и поступками, ведь в скором времени все запланированное вами обязательно сбудется. Вечер хорошо провести за составлением планов на ближайшие полгода.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Тельца

Отличный день, чтобы ставить планы и цели на месяц. Распишите все, чего хотите достичь и шаги, какие вам необходимо будет сделать. Вечер проведите с любимым человеком, который непременно разделит с вами ваш будущий успех.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Близнецов

Сейчас лучшее время, чтобы заняться финансовыми вопросами. На работе идет удачный период, когда есть все шансы получить не только премию, а и повышение. Вечером постарайтесь отдохнуть и отвлечься от рутинных дел.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Рака

Хорошее время, чтобы обустроить свою личную жизнь. Если нет любимого человека, самое время познакомиться. А если вы состоите в отношениях – можете смело переходить на новый уровень. Избегайте сегодня одиночества.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Льва

Сейчас о вас могут вспомнить старые друзья и знакомые – постарайтесь найти время для встречи с ними, это пойдет вам на пользу. Постарайтесь вечер провести в тихой и спокойной обстановке.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Девы

На работе возможны подъемы и повышенное внимание к вашей персоне. Это вам польстит, но постарайтесь использовать это с пользой, а не в качестве любования собой. Вечер обязательно уделите своим родным – они заскучали без вашего внимания.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Весов

Сегодня вы можете услышать критику в свой адрес – будьте к ней готовы и не воспринимайте близко к сердцу. Вечер лучше проведите с любимым человеком – такая компания поможет вам расслабиться и насладиться прекрасными чувствами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Скорпиона

Сегодня вас посетит много мыслей, которые не будут давать вам возможности сосредоточиться на чем-то одном. Постарайтесь не поддаваться панике, взять себя в руки и довести хоть одно дело из списка до конца. Вечером составьте план на неделю.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Стрельца

Хороший день, чтобы пригласить в дом гостей и повеселиться. Только для начала постарайтесь доделать важные дела по работе, чтобы вас не отвлекали смутные мысли.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Козерога

День может принести вам новую любовную связь: если одиноки – беритесь за дело, а если в отношениях – лучше взвесьте все и подумайте, нужно ли вам портить то, что уже у вас есть. Старайтесь держаться подальше от агрессивных и негативно настроенных людей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ждет очень счастливый день. От любимого человека получите небывалый заряд любви, нежности и ласки, а на работе – премию и уважение коллег за свои труды. Насладитесь днем и возьмите от него по максимуму.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 11 марта 2020 года, для Рыб

Сегодня рутина накроет вас с головой, а на работе начнут требовать больше. Но не стоит поддаваться унынию, у вас все получиться и вы это знаете. Главное – не спешите, все хорошенько обдумывайте, а вечер проведите с любимым человеком и с детьми.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Читайте также, как можно назвать девочку в марте 2020 года: подходящие женские имена.

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Источник: Сегодня
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