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Гороскоп на сегодня: Водолеям нужна передышка, а Рыб ждет хороший день

Астрологический прогноз на 17 мая для всех знаков зодиака

Анна Ковпак
Сегодня, 05:33

Астролог Варвара Левская дала прогноз на воскресенье, 17 мая 2020 года. Старайтесь не лениться и не отвлекаться на мелочи. А чтобы достичь хороших результатов, тщательно все планируйте и двигайтесь к достижению своей цели.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Овна

Сегодня ваше настроение может меняться очень часто, что будет раздражать окружающих. Старайтесь держать свои эмоции при себе и никого не критиковать. Это поможет избежать конфликта.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Тельца

Сегодня идеальный день, чтобы начать планировать дела на ближайшие полгода. Главное – иметь небольшие "окна", которые позволят вносить изменения. Умственные и физические нагрузки окажут благотворное влияние на ваше самочувствие.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Близнецов

Дела, которые требуют от вас больших физических или эмоциональных затрат, лучше перенести на другой день. Это хорошее время для знакомств и новых романтических встреч. Те, кто хотел поменять что-то в своей личной жизни, может смело брать инициативу в свои руки.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Рака

День будет особенно удачным для дел, связанных с личной жизнью и романтическими проявлениями. Уделите время своему любимому человеку, устройте романтическое свидание или приготовьте сюрприз. Это наполнит вас необходимой энергией.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Льва

День выдастся нелегким и даже порой очень сложным, но вы можете рассчитывать на поддержку любимого человека и близких. Старайтесь сконцентрироваться сегодня на себе и своих желаниях. Новые знакомства вряд ли окажутся удачными – будьте бдительны.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Девы

Вас ждет сегодня невероятно удачный день, за что бы вы ни взялись. В отношениях с любимым человеком царят взаимопонимание и взаимоуважение. А на работе вас будут ценить как важного сотрудника. Вечером уделите время себе и своим увлечениям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Весов

Сегодня вас ждет эмоциональный день, когда вы сможете легко найти общий язык с любым человеком и решить даже самую сложную рабочую задачу. Если не хотите ни с кем вступать в конфликт, старайтесь контролировать свои слова и действия.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Скорпиона

Не старайтесь распланировать свой день до минуты – у вас не получится это сделать. Плюс ко всему еще и можете сильно расстроиться, что чего-то не успели. Вечером обязательно расслабьтесь в компании хороших друзей.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Стрельца

Сегодня ваш день будет насыщен общением с близкими людьми. Это станет хорошим толчком для действия, ведь вы будете чувствовать себя вдохновенными и счастливыми. Планируйте сегодня как можно больше творческих дел – они будут подпитывать вас.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Козерога

Сегодня никаких резких перепадов в настроении не предвидится, поэтому смело планируйте различные рабочие дела, переговоры и встречи с начальством. Свободное время посвятите восстановлению психического и физического здоровья.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Водолея

Вам сегодня дается возможность сделать небольшую передышку, чтобы накопить больше сил. Дальше вас ждет серьезная работа и интересные проекты. Обязательно уделите внимание своим родным и близким.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 мая 2020 года, для Рыб

Вас ждет сегодня счастливый день, поэтому старайтесь сделать как можно больше. Планируйте самые разнообразные задачи – получите хороший результат. Особенно удачными будут общение и переговоры. Возможны крутые повороты судьбы и события в личной жизни.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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