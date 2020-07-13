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Гороскоп на сегодня: Ракам и Львам нужно завершить старые дела

Сегодня, 05:34

Астрологический прогноз на 13 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 13 июля 2020 года. Постарайтесь сегодня заняться теми делами, которые давно откладываете, они принесут вам удовольствие. Порадуйте себя чем-то приятным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Овна

Сегодня далеко не все ваши идеи найдут поддержку от окружающих, но это не должно вас останавливать. Все профессиональные и карьерные начинания будут иметь успех, главное – не сидите сложа руки.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Тельца

Сегодня лучше не принимать никаких серьезных решений, а отложить это на другой день. Если вам что-то пообещают или предложат, лучше не принимайте сразу, а все перепроверьте. Вечер посвятите себе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Близнецов

Никаких негативных ситуаций с вами произойти не должно – вы смело можете планировать любые мероприятия. Старайтесь сконцентрироваться на важных делах, не отвлекаясь на мелочи. Тогда вы будете довольны не только объемом выполненной работы, а и ее результатами.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Рака

Хороший день, чтобы завершить все свои начатые дела. На работе будет сложно сконцентрироваться на чем-то одном, но результат вас порадует. Старайтесь справиться со всеми своими делами самостоятельно, не привлекая никого извне.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Льва

Старайтесь не браться сегодня за новые дела и проекты, а завершить уже начатые. Но вот, если поступит предложение по работе, то отказываться от него не стоит – возьмите время на подумать и потом примите окончательное решение.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Девы

Сегодня вам противопоказано лениться. Все непонятные ситуации в вашей жизни начнут проясняться и скоро все встанет на свои места. Не стоит просить окружающих о помощи – вы в силах все сделать самостоятельно.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Весов

Вас ждет напряженный и очень насыщенный день, поэтому постарайтесь не отвлекаться на посторонние дела, а смело двигайтесь к своей цели. Старайтесь не давать никому никаких обещаний. Вечер обязательно проведите со своим любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Скорпиона

Не требуйте сегодня от себя подвигов и не старайтесь решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы одним днем. Сейчас удачное время для шоппинга и приятных посиделок в приятной компании родных и близких.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Стрельца

Хорошее время для решения рабочих дел и любой профессиональной деятельности, когда вы сможете справиться со многими делами. Вероятно, сегодня вы встретите любовь своей жизни. Будьте открытыми и позитивно настроенными, чтобы не упустить своего человека.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Козерога

Сейчас вам нельзя поддаваться соблазнам, участвовать в махинациях и совершать серьезные сделки – перенесите это на другой день. А вот любая ваша активность будет давать вам хорошие плоды. Поэтому старайтесь распланировать этот день максимально.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Водолея

Сегодня вас посетят интересные идеи, за реализацию которых вы сразу же приступите. Они однозначно будут иметь успех, главное – не отвлекаться на мелочи. Серьезно проанализируйте свои финансовые возможности и продумайте, как избежать потерь и сохранить стабильность.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 13 июля 2020 года, для Рыб

Сегодня вы будете очень импульсивны, поэтому постарайтесь не принимать слишком важных решений. Исключите из своего расписания дела с серьезной физической активностью, а вместо них займитесь теми делами, которые делают вас счастливыми. Уделите вечер себе.

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Источник: Сегодня
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