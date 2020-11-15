Гороскоп на сегодня 15 ноября: Стрельцов будут переполнять эмоции, а Козерогам пора к психологу

Астрологический прогноз на 15 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 15 ноября 2020 года. День будет продуктивным, главное – приложить усилия и запланировать как можно больше дел. Не отвлекайтесь на мелочи – и сможете достичь большего.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Овна

Сегодня ваш любимый человек устроит вам вырванные годы. Просто постарайтесь меньше говорить и оправдываться – вам нужно просто слушать то, что вам говорят! Не воспринимайте всю информацию в штыки и слишком близко к сердцу. Завтра накаленная ситуация остынет.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Тельца

Сегодня к вам может прийти Ева или Адам и соблазнить вас на то, что вам на самом деле не нужно или даже вредно. Это может быть как не полезная еда, так и знакомство с токсичным человеком. Старайтесь фильтровать сегодня свое общение и поведение.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Близнецов

Очень интересный и насыщенный вас ждет день. Для начала выспитесь, хорошенько позавтракайте и вперед к завоеванию карьерных вершин, знакомству с правильными людьми и решением самых сложных вопросов в своей жизни. Сегодня вы со всем справитесь. А вечером не забудьте себя похвалить!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Рака

Сейчас не только фильтр-кофе в тренде, а и фильтр окружения. Не держитесь за людей, которые ставят вам палки в колеса и портят репутацию. Избавляйтесь от них. Не в прямом смысле этого слова, конечно, но как минимум – прекратите общение. Вы увидите, что вам сразу же станет легче.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Льва

Ой, а что это так быстро промчало? Так это же выходные! Именно так вы подумаете вечером, когда будете составлять план действий на следующую неделю. Обязательно включите в него ритуалы по уходу за собой и отдых, иначе потом будет сложно все это запланировать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Девы

Каким же нудным и неинтересным вам может показаться сегодняшний день. Постарайтесь сами его разнообразить, потому что никто вам в этом не поможет. А если привлечете в свою жизнь сегодня еще и любимого человека, то сможете укрепить ваши отношения. Не кисните и не будьте занудой!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Весов

Сегодня над вами будет летать Купидон и обязательно выпустит стрелу в того, кто вам подходит. Поэтому постарайтесь адекватно реагировать на попытки познакомиться и приглашения на ужин. Наслаждайтесь вниманием и романтикой, как будто сегодня 14 февраля.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Скорпиона

Ну посмотрите на себя в зеркало! Кто там такой унылый, страдающий и невеселый? Ой, так это же вы! Взбодритесь хорошей музыкой, кофе, звонком другу или тренировкой. Нельзя киснуть – у вас в жизни еще сколько интересного. Начните радоваться жизни прямо сейчас под песню Can't Stop от Red Hot Chili Peppers.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Стрельца

Эмоции с вас сегодня будут просто выпирать. А что это значит? Правильно, нужно себя контролировать и знать, как строить общение с близкими – иначе конфликта вам не избежать. Попробуйте немного расслабиться и получить удовольствие от вашего хобби или от простого чтения книги. Увидите, вам понравится!

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Козерога

Сегодня вы будете сильно упираться своими рогами и отталкивать людей. Зачем вы это делаете, вы и сами не знаете, но остановиться не можете. Постарайтесь взглянуть на себя со стороны и проанализировать то, что с вами происходит. Если у вас самих не получается – воспользуйтесь помощью психолога. Это не страшно!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Водолея

Вас ждет сегодня много приятных сюрпризов и хороших перспектив в работе. Принимайте все предложения и беритесь за работу, ведь вы уже засиделись. Не отказывайтесь от общения и встреч – они подарят вам много полезного. Вечер уделите своим мыслям и планам на будущее.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 15 ноября 2020 года, для Рыб

Старайтесь сегодня двигаться согласно намеченному плану – это поможет вам ничего не забыть и получить хороший результат. Найдите время на свое хобби и уделите внимание своим увлечениям. Именно они помогут вам отключиться от негативных мыслей, которые постоянно пытаются пробраться в вашу светлую голову.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

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