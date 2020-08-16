Гороскоп на сегодня 16 августа: Девам все дела нужно делать самостоятельно, а Весам даже можно рискнуть

Астрологический прогноз на 16 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 16 августа 2020 года. Уделите больше времени себе, своим желаниям, чтобы разобраться в том, что вам делать дальше и куда двигаться. Обязательно займитесь творчеством и уделите внимание родным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Овна

Хороший день для любой интеллектуальной и творческой деятельности. Также удачно будет заняться получением новых знаний, поэтому курсы, вебинары, изучение языков – все вам будет даваться легко. Вечер проведите с пользой для себя.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Тельца

Сегодня вы не сможете блеснуть особенной энергией и силами, но это не повод расстраиваться. Не заставляйте себя ничего делать через силу, сконцентрируйтесь на том, что вам доставляет удовольствие. Вечер посвятите себе.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня вы будете много общаться с различными людьми, что может стать очень энергозатратно. Напомнят о себе и старые знакомые, появятся новые. Старайтесь контролировать свои эмоции и настроение, но не делайте что-либо через силу.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Рака

Хорошее время для неспешных дел и размеренных действий. Если вы сможете справиться с различными рабочими вопросами, то дела личные вас совсем не заденут. Вечером устройте романтический ужин для любимого человека. Это не только вас сблизит, но и поможет переключиться с рабочих вопросов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Льва

Старайтесь сегодня быть более самостоятельными – это избавит вас от лишних вопросов. Налаживайте отношения с людьми, чья помощь вам еще понадобиться. Отличное время для новых знакомств как по работе, так и личного характера.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Девы

Сегодня все важные для вас дела лучше всего делать без чье-либо помощи. Всю ответственность, которую вы взяли на себя, сможете легко конвертировать в успех. В делах любовных вас ждут приятные сюрпризы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Весов

Сегодня день для активных действий и риска. Если хотели попробовать что-то новое – вперед, имеете все шансы на успех. Не исключены интриги со стороны недоброжелателей, поэтому будьте бдительными и не раскрывайте свои идеи и планы посторонним людям.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Скорпиона

Если вы будете тянуть с решением любого вопроса, то можете упустить хорошие шансы стать успешнее. Старайтесь быть более активными и вы непременно получите хороший результат и улучшите свое материальное положение. Возможны новые романтические знакомства, которые впрочем, ничем серьезным не закончатся.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Стрельца

Этот день точно не станет каким-то особенным, если вы будете просто лежать дома на диване и смотреть в потолок. Поднимайтесь и двигайтесь вперед навстречу приключениям – они вам сегодня обеспечены. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Козерога

Смело планируйте сегодня дела, которые раньше откладывали – они будут успешно реализованы. Новые знакомства окажутся очень приятными и перспективными. В обращении с деньгами нужно проявить осмотрительность и не совершать слишком дорогих покупок.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ждет довольно эмоциональный день, но не стоит слишком бурно на все реагировать. Старайтесь продумывать ваши шаги наперед и плавно, но уверенно двигаться к своей цели. Будьте более внимательными к тем, кто вам дорог.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года, для Рыбы

Старайтесь решать все возникшие сегодня вопросы самостоятельно. Во-первых, вы и сами сможете со всем справиться, а во-вторых – вы потом будете очень горды собой за полученный результат. В личную жизнь стоит внести яркие краски.

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