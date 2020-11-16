Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Астрологический прогноз на 16 ноября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 16 ноября 2020 года. Уделите больше времени себе, своим желаниям, чтобы разобраться в том, что вам делать дальше и куда двигаться. Обязательно займитесь творчеством и уделите внимание родным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Овна

С понедельника вы начнете есть только полезную еду, избавитесь от плохих привычек, начнете заниматься спортом и перестанете ругаться матом. Ой, а сегодня же именно такой день – тот самый понедельник! Остается только одно – взять и выполнить все свои обещания.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Тельца

Вам сегодня будет фартить во всех делах – что рабочих, что душевных. Но главным условием будет ваше трудолюбие и работоспособность. Потому все ваши желания посидеть до обеда с подружкой в кафе, а вечером – отправиться на свидание, приведут только к угрызениям совести за упущенный шанс. А оно вам нужно?

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Близнецов

Покой сегодня вам только снится – придется славно потрудиться. Начните свой день с составления плана и определения приоритетов, а потом беритесь быстренько за дело. Уже в обед почувствуете азарт от проделанного, но тормозить не стоит. Вечером со спокойной душой уже сможете закатить вечеринку победителя.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Рака

Сегодня вам следует тщательно думать над тем, что и кому вы говорите, если не хотите попасть впросак или напортачить. Иначе фраза "Язык мой – враг мой" будет про вас. Выпейте свой любимый кофе, можно даже две чашки сразу – и вперед, к завоеванию мира. Энергия вам сегодня понадобится!

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Льва

С самого утра вас ждут сегодня замечательные новости, поэтому устраивайтесь поудобнее и получайте все самое лучшее. На секунду даже может показаться, что у вас день рождения, но нет – это обычный понедельник, когда вас все боготворят. Единственное, что от вас требуется, – принимать все с улыбкой.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Девы

Это просто идеальный день для начала учебы! Вы же давно хотели выучить язык, узнать, чем занимается эсэмэмщик и как писать красивые тексты. Пришло время все это освоить! Вам все будет легко даваться, и радость от проделанного будет подталкивать вас к новым познаниям. Ох, как уже интересно, что из всего этого получится!

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Весов

Сегодня вам покажется, что до Нового года осталось несколько дней, и вы будете пытаться завершить все начатые дела. Ну что ж, окончания сложного 2020 года ждет, наверное, каждый человек на планете, но до него еще полтора месяца. А вот от желания закончить все поскорее отказываться не стоит. Вам станет легче на душе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Скорпиона

Сегодня возле вас постоянно будет виться змей-искуситель, который попытается вам что-то навязать. Ну вы же не Адам и не Ева, поэтому старайтесь быть стойкими и непоколебимыми. Любые подозрительные предложения отклоняйте – придерживайтесь своей линии!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Стрельца

Чтобы стать успешным и радоваться жизни, вам для полного счастья не хватает любимого человека рядом. Поэтому выходите скорей из квартиры, где вы просиживаете свою жизнь, и дайте возможность купидону попасть в вас стрелой любви. Ну хорошо, может влюбиться у вас сегодня и не получится, но пофлиртовать и познакомиться с кем-то тоже полезно.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Козерога

Сегодняшний день пройдет у вас в ритме танца и под какой-нибудь хит из тяжелого рока. Старайтесь контролировать свои эмоции и правильно фильтруйте окружение – это сейчас крайне важно. Держите деньги при себе – никаких долгов быть не должно, иначе останетесь, как говорят, при бубновых интересах.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Водолея

Ваш день должен быть сегодня распланирован ежеминутно различными встречами, делами, сделками и обязательствами. Ох, как же вас это вдохновит на еще более плодотворную работу! Давайте действуйте, потому что вы уже засиделись. Вам нужно двигаться вперед семимильными шагами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 16 ноября 2020 года, для Рыб

Будьте требовательны к любым предложениям, которые будут вам сегодня поступать. Особенно это касается работы, где на вас захотят повесить слишком много. Держите ситуацию под контролем, и у вас непременно все получится. Старайтесь меньше раздражаться и не употреблять алкоголя – вас ждут серьезные разговоры с родственниками.

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