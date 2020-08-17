Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

Астрологический прогноз на 17 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 17 августа 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Овна

Хороший день для решения рабочих задач. Вы сможете удачно провести переговоры, заключить новый договор или сделать выгодное предложение своим партнерам. Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, сможете многого добиться. Вечер лучше посвятить планированию.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Тельца

Хороший день для решения дел, которые вы давно планировали, но все время откладывали. Можете смело делать большие покупки, участвовать в переговорах или планировать отдых. Вечер уделите себе и тем делам, которые делают вас счастливыми.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Близнецов

Удачный день, чтобы найти контакт с окружающими и заручиться их поддержкой. Впереди вас ждет очень удачный период, когда все, за что вы будете браться, принесет доход и удовлетворение. Можете рассчитывать на поддержку близких людей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Рака

Любая творческая или умственная работа пойдет вам на пользу и принесет хорошие результаты. Поэтому курсы повышения квалификации или абсолютно новая для вас сфера деятельности, изучение иностранного языка или новый вид спорта – все будет вам на пользу. Сегодня ваш день.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Льва

Все рабочие дела вы сможете закрыть быстро и очень удачно, поэтому не стоит концентрироваться на каких-то мелочах. Уверенно двигайтесь вперед – и непременно получите хороший результат. Можете планировать работу с важными документами и вести переговоры.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Девы

Сегодня ваши деловые качества будут вам на руку, поэтому смело их проявляйте и непременно преуспеете. С осторожностью отнеситесь к предложениям, которые вызывают у вас опасения или смущают. Старайтесь держать себя в руках и не срывайте плохое настроение на близких, иначе ссоры не избежать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Весов

Сегодня все, с кем вы будете контактировать, склонны принимать неверные решения, поэтому старайтесь держаться подальше от важных встреч и совещаний. Принимайте все решения самостоятельно и не рассказывайте свои идеи малознакомым людям. Будьте внимательны с деньгами – не тратьте слишком много.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Скорпиона

Сегодня идеальное время для тех занятий, которые вам нравятся, но вы их постоянно откладываете. Друзья и родственники придут вам на помощь в любой момент, главное – не стесняйтесь просить о ней. В любовных отношениях – сплошные победы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Стрельца

Сегодняшний день пройдет для вас легко и радостно. Вы сможете по-настоящему насладиться тем, что у вас уже есть, и запланировать то, что вы хотите иметь в будущем. Чем больше вы сейчас заложите, тем большую отдачу получите уже в ближайшем будущем.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Козерога

Старайтесь не планировать на сегодня никаких слишком важных дел, иначе можете попросту с ними не справиться. Возможно недопонимание в общении с коллегами и руководством, что может добавить стресса в вашу жизнь. Не стоит принимать слишком близко к сердцу все, что сегодня увидите.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Водолея

Все, что вы себе сегодня запланировали, получится реализовать. А это, в свою очередь, станет мотивацией к дальнейшему развитию и желанию покорять еще большие вершины. Не тратьте время на выяснение отношений, лучше смените обстановку и займитесь теми делами, которые доставляют вам удовольствие.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2020 года, для Рыб

В профессиональной деятельности вас ждет большой прорыв. Поэтому постарайтесь не упустить свой шанс и получить сегодня максимум удовольствия. День также идеально подходит для активного отдыха, шопинга, свиданий и путешествий.

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