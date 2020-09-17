Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

Астрологический прогноз на 17 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 17 сентября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием и не забывайте отдыхать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Овна

Любые дела, которые вы себе сегодня запланировали, пройдут успешно. Вы смело можете себе позволить даже немного рискнуть, если дело того стоит. В отношениях с любимым человеком важно быть немного терпимее и не выяснять отношения при посторонних людях.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Тельца

Сегодня любые вопросы или трудности вы сможете легко решить. Главное – сосредоточьтесь на важном, а второстепенное – отложите в сторону и не растрачивайте на него свое время. Держите эмоции под контролем, чтобы не наделать глупостей. Вечер проведите в спокойствии.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Близнецов

Если решение профессиональных вопросов будет стопориться – не пытайтесь лезть на рожон и выбивать решение. Лучше возьмите паузу и переключитесь на что-то другое. Вас ожидает сегодня успех сразу в нескольких направлениях. Сегодня вам необходимы физические нагрузки, чтобы снять напряжение.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Рака

У вас сейчас идеальное время для реализации тех дел, которые приносят вам удовольствие. Постарайтесь подумать, какие занятия вам нравятся и сконцентрируйтесь на них. Сегодняшний день – хорошее время для обучения и повышения квалификации, поэтому смело записывайтесь на курсы, изучайте новый язык и впитывайте новую информацию.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Льва

Сегодня в решении рабочих вопросов может появиться проблема. Не стоит рубить сплеча и принимать какие-либо решения сгоряча. Возьмите паузу и все как следует обдумайте – вы непременно найдете решение. У вас все получится, несмотря на большие нагрузки – физические и эмоциональные. Вечером обязательно постарайтесь расслабиться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Девы

Все, за что вы сегодня будете браться, принесет вам успех и наслаждение. Поэтому смело планируйте на день различные активности и те дела, которые постоянно откладываете. Несмотря на желание отстаивать свои убеждения, будьте скромнее, и это принесет свои плоды. Вечером уделите внимание своим родным и близким людям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Весов

Важным навыком сегодняшнего дня будет умение держать себя в руках и контролировать эмоции. Большинство неприятностей, которые могут произойти, будут связаны как раз с "длинным языком". Но все будет хорошо, если вы сможете переключиться на то, что вам нравится и не будете вовлекаться в негативные истории.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Скорпиона

Сегодня все, за что вы будете браться, потребует от вас много усилий как физических, так и эмоциональных. Избегайте конфликтных ситуаций и будьте предельно аккуратными с деньгами – не совершайте необдуманных покупок.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Стрельца

Вас ждет сегодня приятный и довольно гармоничный день, когда все будет получатся и приносить вам удовольствие. Все в этот день будет находится в равновесии. Ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку. Вечер уделите себе.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Козерога

Чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно, важно научиться контролировать свои слова и эмоции. Ваше будущее будет наполнено приятными людьми и встречами, если вы сможете понять, чего вы хотите. Прислушайтесь к себе и двигайтесь к намеченным целям.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Водолея

Сегодняшний день пройдет в отличном настроении и подарит хороший заряд бодрости. Никто и ничто вас не будут раздражать, а вы будете довольны собой. Поэтому смело сегодня идите устраиваться на работу, созывайте совещания, проводите переговоры. Вы будете на высоте. Благоприятный день для крупных приобретений.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2020 года, для Рыб

Сегодня вам необходимо быть немного внимательнее и аккуратнее, если вы хотите хорошо справиться со своими обязательствами. Не выясняйте сегодня ни с кем отношения, не спорьте и старайтесь держать эмоции под контролем. Так вам удастся не только сохранить нормальные отношения с окружающими, а и сохранить внутреннее равновесие. К вам сегодня придет вдохновение.

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