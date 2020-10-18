Гороскоп на сегодня 18 октября: Ракам нужно принимать все решения взвешенно, а Львам – выделить время для себя

Астрологический прогноз на 18 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 18 октября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Овна

Работа: не берите на себя повышенные обязательства. Если не получается так, как вы запланировали, – измените алгоритм действий.

Здоровье: правильное питание и регулярный спорт способны внести качественные изменения в вашу жизнь.

Любовь: неподходящий период для выяснения отношений с близким человеком.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Тельца

Работа: сегодня вы будете очень энергичны, поэтому сможете сделать все, что запланировали, и даже больше.

Здоровье: наслаждайтесь спокойствием и размеренной жизнью.

Любовь: основное ваше внимание должно быть направлено на дом, семью и близких.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: правильный настрой поможет вам добиться поставленных целей и не отвлекаться на мелочи.

Здоровье: займитесь своим здоровьем и посетите врачей.

Любовь: могут возникнуть проблемы с любимым человеком – не принимайте все близко к сердцу и просто наберитесь терпения, это временно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Рака

Работа: сегодня нельзя рубить сплеча – все решения нужно принимать взвешенно и спокойно. Но не пускайте все на самотек и контролируйте ситуацию.

Здоровье: любимая косметическая процедура способна порадовать вас, поэтому не отказывайте себе в удовольствии.

Любовь: насладитесь компанией человека, который вам приятен.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Льва

Работа: вы сможете добиться сегодня всего, чего пожелаете, если только не будете лениться и возьметесь за дело.

Здоровье: постарайтесь выделить время на себя и сходить на массаж или в сауну.

Любовь: будьте сдержаннее в эмоциях – тогда сможете избежать ненужного выяснения отношений.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Девы

Работа: вам сегодня все под силу, поэтому не упустите шанс добиться успеха на работе.

Здоровье: теплая ванна или просто час спокойного чтения книги способны здорово вас расслабить.

Любовь: новое знакомство может повлиять на ваше эмоциональное состояние – не сидите в четырех стенах.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Весов

Работа: идеальный день, чтобы завершить все начатые дела и добиться результатов, о которых вы мечтаете.

Здоровье: пришло время избавиться от плохих привычек и зависимостей – у вас все получится.

Любовь: не самое удачное время для развития любовных отношений. Сосредоточьте все внимание на себе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: смело беритесь за дела, которые давно откладывали. Потом порадуетесь за себя и за результаты проделанной работы.

Здоровье: важно отрегулировать свой режим дня, чтобы высыпаться.

Любовь: день, благоприятный для новых отношений. Если вам кто-то понравился – не отказывайтесь от знакомства.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: сегодня все свои дела важно решать самостоятельно, без чьего-либо вмешательства.

Здоровье: попробуйте новый вид спорта – это не только пойдет на пользу вашему телу, но и поможет избавиться от лишних переживаний.

Любовь: не будьте сегодня слишком критичны – можете испортить отношения с окружающими.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Козерога

Работа: хорошее, продуктивное время для творчества. Будьте активнее – получите хорошие результаты своего труда.

Здоровье: исключите из рациона алкоголь и уменьшите потребление кофеина.

Любовь: одинокие Козероги могут сейчас отыскать свою половинку.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Водолея

Работа: не стоит принимать сегодня никаких поспешных решений – все тщательно обдумывайте.

Здоровье: старайтесь отказаться от плохих привычек – это поможет не только сохранить ваше здоровье, но и улучшить внешний вид.

Любовь: сдержанность и терпение помогут вам сохранить мир в семье.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 октября 2020 года, для Рыб

Работа: старайтесь не давать волю негативным эмоциям и взять свое настроение под контроль, тогда сможете получить хороший результат.

Здоровье: любимая косметическая процедура здорово порадует и поднимет настроение.

Любовь: полюбите себя, уделите время на реализацию того, что вам нравится, и вы будете чувствовать себя самым счастливым человеком на земле.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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