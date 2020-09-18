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Гороскоп на сегодня 18 сентября: Весов ждет насыщенный день, а Скорпиона – искушения

Сегодня, 05:44

Астрологический прогноз на 18 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 18 сентября 2020 года. День будет насыщенным и активным. Но следите за своим эмоциональным состоянием.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Овна

Сегодняшний день может принести некоторые спорные моменты в вашу жизнь, но это не выбьет вас из колеи. Главное, что важно сегодня сделать – взять ситуацию под контроль. Не отвлекайтесь на мелочи и действуйте строго по плану. У вас непременно все получиться, поэтому вечером можно будет как следует себя похвалить.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Тельца

Сегодняшний день пройдет у вас спокойно и ненавязчиво. Если есть какие-то важные и срочные дела – обязательно планируйте их в первую половину дня. Вторую половину оставьте для себя и своих увлечений. Идет благоприятное время для отдыха, расширения кругозора, особенно если этим заняться вместе с близким человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Близнецов

Сегодня смело можно планировать даже самые сложные дела и задачи, которые вы давно откладывали. Вы можете легко со всем справиться, поэтому не ленитесь, а упорно трудитесь. Результат своей работы вы получите очень скоро. Хорошее настроение подарит близкий человек.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Рака

Хорошее время для любых деловых встреч, заключения сделок, завязывания деловых контактов. С энтузиазмом беритесь за любую работу – вам сегодня все под силу. Не лишними будут умеренные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. Сегодня вас ждут интересные знакомства с людьми, которые повлияют на ваше будущее.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Льва

Сегодня может уйти много душевных и моральных сил на то, чтобы получить желаемое. Но оно того стоит, ведь вы любите быть лучшим и первым во всем. Благоприятный день для активного общения, а также обмена информацией. Избегайте конфликтов, дискуссий и ссор – они могут затянуться.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Девы

Идеальный день для любых начинаний и получения новых знаний. Смело можете записываться на курсы, идти на повышение квалификации и достигать новых вершин в работе. Сейчас благоприятное время для встреч, поездок и общения с друзьями. Вечером постарайтесь настроиться на правильный лад и немного расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Весов

Вас ждет сегодня очень насыщенный день, когда не будет ни одной свободной минуты. Несмотря на большой объем информации и необходимых дел, вы легко сможете найти время на новое знакомство, которое станет для вас судьбоносным. Будьте уверены в себе, своих силах и у вас непременно все получиться. Вы сейчас в выгодном положении.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Скорпиона

Вас ждет сегодня день искушений. Все события, которые происходят с вами, будут приносить не только удовольствие, но и заставят вас задуматься о том, что для вас важно. Очень велика вероятность осложнения отношений с близкими. Старайтесь контролировать свои эмоции и поступки, чтобы не усугубить ситуацию.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Стрельца

Вам сегодня поступят новые выгодные предложения по работе, но не отвечайте на них сразу – возьмите небольшую паузу. Это вам поможет лучше понять ситуацию и разобраться в том, что для вас действительно важно. При этом постарайтесь не брать на себя роль диктатора и не навязывайте свое мнение окружающим.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Козерога

Идеальный день для признания в любви, романтического свидания и заключения брака. Это прекрасный период для освобождения от плохих привычек, а также обретение новых. В отношениях с любимым человеком — это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне. Старайтесь насладиться сегодняшним днем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Водолея

Старайтесь сегодня больше времени уделить работе – поиску новых предложений, проектов, деловых партнеров. Чтобы сохранить покой в доме и равновесие в отношениях с окружающими, придется идти на компромиссы. Сегодня у вас могут возникнуть финансовые проблемы, поэтому с умом расходуйте деньги и активнее думайте о возможностях подработки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 18 сентября 2020 года, для Рыб

Старайтесь не торопить события сегодняшнего дня – пусть все идет своим чередом. Начатые дела доводите до конца и не забывайте о себе и своих потребностях. Постарайтесь воздержаться от больших финансовых затрат. А вечер уделите своему хобби или тому занятию, которое делает вас счастливым.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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