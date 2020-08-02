Гороскоп на сегодня 2 августа: Близнецам нужно найти время на близких, а Ракам – принять важное решение

Астрологический прогноз на 2 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 2 августа 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Овна

Старайтесь все важные дела на сегодня завершить без посторонней помощи. Не бойтесь брать на себя ответственность – вы получите хороший результат. Обязательно найдите время на отдых. Вечер проведите в компании близких людей.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Тельца

Сегодня вас ждет много общения и новые знакомства. Старайтесь никого из себя не изображать, а оставаться самим собой. Бережно относитесь к близким и друзьям, и вы непременно получите такое же отношение взамен.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня необходимо обязательно найти время для общения со своими близкими. Это не только доставит им удовольствие, но и наполнит вас энергией. Не конфликтуйте ни с кем и не пытайтесь кого-то в чем-то убедить. Вечер уделите своим желаниям и отдыху.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Рака

Идеальное время, которое позволит принять вам самые ответственные решения и сделать правильный выбор. Ваша способность концентрироваться на важных делах поможет сделать даже больше, чем вы себе запланировали. Вечером обязательно порадуйте себя чем-то приятным за продуктивно проведенное время.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Льва

Вы рискуете не рассчитать свои силы и возможности и начать вести неправильную игру. Старайтесь не заигрываться и научиться признавать свои ошибки. Эмоции лучше придержите – тогда избежите выяснения отношений и скандала.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Девы

Идеальное время, чтобы избавиться от привязанностей и зависимостей, которые вас угнетают. Старайтесь больше думать о себе и руководствоваться своими желаниями. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть и восстановить силы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Весов

Ничего необычного сегодня не произойдет, поэтому постарайтесь обойтись без всплесков эмоций. Из-за того, что вам в какой-то момент станет скучно, появится желание выяснять отношения или учить кого-то жизни. Держите себя в руках и займитесь лучше собой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Скорпиона

День не подходит для откровенных бесед и разговоров по душам. Есть вероятность, что информация, полученная вашим собеседником, будет искажена или использована против вас. Лучше займитесь личной жизнью. Сегодня можете встретить человека, который изменит вашу жизнь.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Стрельца

Сегодня можете заняться уборкой дома и избавиться от всякого хлама – полученный результат очень порадует и вдохновит вас. В отношениях с родственниками, друзьями и любимым человеком может возникнуть недопонимание. Постарайтесь выяснить причину и терпеливо поискать решение проблемы.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Козерога

Сегодня вы можете попасть под горячую руку вашего руководителя или партнера, что в итоге выльется в конфликт. Все важные вопросы лучше отложите на другой день и постарайтесь заняться личными вопросами, решение которых вы все время откладываете.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Водолея

Сегодня очень важно контролировать свои эмоции, чтобы не попасть в конфликтную ситуацию. Если отношения с кем-то испортились, то сейчас не стоит их исправлять, потому что это все равно будет безрезультатно. Будьте терпимее к своим близким.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 2 августа 2020 года, для Рыб

Сегодня вы смело можете рассчитывать на поддержку друзей и знакомых, родных и любимого человека. В вашей жизни начинается активный период, когда все, что вы себе запланировали, будет идти как по маслу. Поэтому поднимите голову, зарядитесь позитивом и не забудьте хорошо и качественно отдыхать. У вас все получится.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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