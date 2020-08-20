Гороскоп на сегодня 20 августа: Ракам нужно заняться творчеством, а Львов ждет сюрприз в любви

Астрологический прогноз на 20 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 20 августа 2020 года. Вас ждет насыщенный и активный день, поэтому запланируйте себе как можно больше важных встреч и будьте активнее. Не перетруждайте себя физически и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Овна

Не очень удачный день для каких-то начинаний. Лучше сконцентрируйтесь на том, что у вас еще не сделано и подтяните все хвосты. Любимый человек будет восхищать и вдохновлять вас. Приятное общение или новое знакомство поднимет не только настроение, а и вашу самооценку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Тельца

Сейчас вам предстоит решить много вопросов, связанных не только с работой, а и с отношениями. На самом деле ничего страшного не произойдет, просто постарайтесь быть более внимательными и не отвлекаться на мелочи, тогда все решиться быстро. Доверяйте себе, своей интуиции – она подскажет вам верные решения.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Близнецов

Если будете сегодня избегать ссор и выяснения отношений, то сможете провести очень удачно этот день. Общественные дела доставят много удовольствия, ведь вас ожидает успех и восхищение. Есть вероятность возобновления прерванных отношений.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Рака

Все, что связанно с творчеством и интеллектуальными способностями, важно сделать в первой половине дня. Это позволит вам наполниться энергией, чтобы браться за более сложные дела. Можно начать ремонт и проводить генеральные уборки.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Льва

Настройтесь на позитивный лад, ведь впереди у вас много работы. В любви ждут приятные сюрпризы. Вечер все же уделите себе и своим любимым занятиям.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Девы

Удачный день для решения любых рабочих вопросов. Во-первых, вы найдете правильные решения, а во-вторых, вы еще и прибавку можете получить. Какие-либо новые дела начинать нельзя, они будут бестолковы и бесполезны. Вечером постарайтесь расслабиться и восстановить силы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Весов

Не стоит браться сегодня за новые дела – лучше подтяните старые хвосты, тогда со спокойной душой сможете двигаться дальше. Станете перед выбором – надейтесь только на себя, никого не привлекая в советники. Вечером отдохните с любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Скорпиона

Все, что вы себе запланировали по рабочим делам, непременно будет реализовано, еще и с большим успехом. Постарайтесь больше внимания уделять своему здоровью и отдыху. В любви ожидают только позитивные эмоции.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Стрельца

Немного терпения, упорства – и вы сможете добиться хороших результатов в профессиональных делах. Уделите время самообразованию и саморазвитию. Настройтесь на позитивное решение всех вопросов и наслаждайтесь жизнью.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Козерога

Стоит избегать сегодня чрезмерных физических и умственных нагрузок. Старайтесь не лезть к другим людям со своими советами, а лучше займитесь своими делами. Внимательнее отнеситесь ко своему здоровью.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Водолея

Старайтесь держать свою планку и не расслабляться, чтобы не потерять свои позиции на деловом поприще. Все неприятности на работе сможете быстро решить, если только уделите этому время. Новые деловые знакомства подарят отличные перспективы в будущем. Вечер уделите любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года, для Рыбы

Можете получить сегодня очень заманчивые предложения. Не принимайте решение сгоряча – лучше сначала взвесьте все плюсы и минусы. Избегайте ссор и выяснения отношений, тогда сможете сохранить душевное равновесие.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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