Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 21 августа: Девам нужно распланировать дела, а Весам – укрепить деловую репутацию

Сегодня, 05:40

Астрологический прогноз на 21 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 21 августа 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Овна

Хороший день для решения любых юридических вопросов и дел, связанных с законом. Обязательно уделите время своим увлечениям и делам, которые помогают восстановить вам силы. Вечером уделите время любимому человеку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Тельца

День идеально подходит для любой творческой и физической активности. Поэтому постарайтесь активизировать себя и запланировать на день как можно больше различных дел. Вечером побалуйте себя любимой косметической процедурой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Близнецов

Благополучный период поможет вам достичь успеха в любой деятельности. Планируйте свой день максимально плотно разнообразными делами – и непременно получите хороший результат. Ваше мнение придется по вкусу руководству и встретит одобрение коллег.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Рака

Старайтесь заниматься сегодня только теми делами, которые приносят удовольствие и радость. Стоит вернуться к работе, которую вы долгое время откладывали – не бойтесь обращаться за помощью. Вечером постарайтесь уделить больше времени семье и детям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Льва

Можете столкнуться с проблемами на работе, но выдержка и упорство помогут быстро их решить. Старайтесь не браться за новые проекты – закончите все начатое. Вечером постарайтесь расслабиться и отвлечься от плохих мыслей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Девы

Сегодняшний день будет насыщен различными событиями и делами, поэтому старайтесь все тщательно спланировать, чтобы ничего не упустить. Если будет плохое настроение – не срывайте его на коллегах или родственниках. Удачный период для новых знакомств, поэтому старайтесь чаще бывать на людях.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Весов

Сегодняшний день идеален для того, чтобы укрепить свою деловую репутацию и завязать полезные знакомства. Все, что вы запланируете сделать по работе, пройдет успешно, сможете легко достичь желаемых результатов. Следует быть внимательнее с финансами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Скорпиона

Старайтесь заниматься сегодня теми делами, которые не требуют от вас слишком больших физических затрат. Обязательно уделите время спорту и уходу за собой. А вот вечер уделите планированию дел на ближайшие полгода.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Стрельца

У вас начинается удачный период, когда вы можете реализовать все, что себе запланировали. Поэтому старайтесь не сидеть сегодня в четырех стенах, а двигайтесь вперед к своей цели. Некоторых представителей знака ждет встреча или новое знакомство, которые станут судьбоносными.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Козерога

Чтобы достичь успеха в рабочих делах, важно проявить инициативность и двигаться вперед. Избегайте конфликтов и споров, ведь победителем в них окажетесь не вы. Могут поступить интересные деловые предложения. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых друзей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ждет день, полон различных практик и заданий. Планируйте встречи и переговоры, идите на собеседование и беритесь за новые задачи. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку. Главное – не сидите сложа руки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Рыб

Старайтесь сейчас меньше лениться и больше делать то, что доставляет вам удовольствие. Но не забывайте и о тех делах, которые сделать необходимо. Вечером можете порадовать себя приятной процедурой, чтобы расслабиться и получить удовольствие от жизни.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие самые непослушные дети по знакам зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какие знаки зодиака самые красивые среди женщин: их только три Какие знаки зодиака не боятся перемен
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ратаковски без стыда и белья задрала рубашку, показав красоту
Ратаковски без стыда и белья задрала рубашку, показав красоту
Анастасия Волочкова озадачила новой выходкой
Анастасия Волочкова озадачила новой выходкой
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Звезда "Евровидения" Кончита Вурс показала свою новую внешность
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов
Неожиданно вкусно. Три блюда из огурцов

Популярные статьи

Вчера, 16:24Food

Баклажаны как грибы: рецепты популярной закуски

Вчера, 14:10Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: все звездные участники шоу

Вчера, 13:49Travel

Что ждет пассажиров МАУ, SkyUp и Ryanair: отмены рейсов и новая схема возврата денег

Вчера, 07:32Психология

Какие знаки зодиака самые красивые среди женщин: их только три

Вчера, 06:15Техно

Древний храм пришельцев обнаружен на Марсе: фото

19 августаFun

"Худший кошмар в моей жизни": пассажир самолета снял на видео, как трескается окно возле его кресла

19 августаFood

Как приготовить самую вкусную кабачковую икру

19 августаEvents

Новолуние 19 августа 2020: что нельзя делать на Спасовский молодой месяц

19 августаFun

Яблочный Спас-2020: красивые поздравления и открытки

19 августаEvents

С Яблочным Спасом: сочные картинки, яркие открытки, эффектные поздравления

18 августаFun

Яблочный Спас 2020: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

18 августаFun

"Корабли-призраки" в проливе Ла-Манш удивили туристов: невероятные фото

18 августаWellness

Сильная магнитная буря августа накроет Землю в ближайшее время

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

18 августаШоу-бизнес

Дочь Андрея Кузьменко в день рождения отца открыла собственное заведение в Киеве

18 августаTravel

Куда поехать на День Независимости-2020: увлекательные туры

Новости партнеров

Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Эбигейл Рэтчфорд заворожила аппетитными формами
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Орбакайте сверкнула невероятной красотой на отдыхе с дочерью
Экс-жена Павлика о певце после скандала из-за смерти сына
Экс-жена Павлика о певце после скандала из-за смерти сына
Деми Роуз без стыда и белья восхитила шелковым декольте
Деми Роуз без стыда и белья восхитила шелковым декольте
Дочь Веры Брежневой показала жаркие кадры
Дочь Веры Брежневой показала жаркие кадры
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
21-летняя дочь Лолиты огорчила звездную маму
Проще простого. Как приготовить французский пирог с черешней
Проще простого. Как приготовить французский пирог с черешней
Хотите дожить до старости? Ешьте пять зеленых суперфудов
Хотите дожить до старости? Ешьте пять зеленых суперфудов

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять