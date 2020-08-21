Гороскоп на сегодня 21 августа: Девам нужно распланировать дела, а Весам – укрепить деловую репутацию

Астрологический прогноз на 21 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 21 августа 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Овна

Хороший день для решения любых юридических вопросов и дел, связанных с законом. Обязательно уделите время своим увлечениям и делам, которые помогают восстановить вам силы. Вечером уделите время любимому человеку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Тельца

День идеально подходит для любой творческой и физической активности. Поэтому постарайтесь активизировать себя и запланировать на день как можно больше различных дел. Вечером побалуйте себя любимой косметической процедурой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Близнецов

Благополучный период поможет вам достичь успеха в любой деятельности. Планируйте свой день максимально плотно разнообразными делами – и непременно получите хороший результат. Ваше мнение придется по вкусу руководству и встретит одобрение коллег.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Рака

Старайтесь заниматься сегодня только теми делами, которые приносят удовольствие и радость. Стоит вернуться к работе, которую вы долгое время откладывали – не бойтесь обращаться за помощью. Вечером постарайтесь уделить больше времени семье и детям.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Льва

Можете столкнуться с проблемами на работе, но выдержка и упорство помогут быстро их решить. Старайтесь не браться за новые проекты – закончите все начатое. Вечером постарайтесь расслабиться и отвлечься от плохих мыслей.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Девы

Сегодняшний день будет насыщен различными событиями и делами, поэтому старайтесь все тщательно спланировать, чтобы ничего не упустить. Если будет плохое настроение – не срывайте его на коллегах или родственниках. Удачный период для новых знакомств, поэтому старайтесь чаще бывать на людях.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Весов

Сегодняшний день идеален для того, чтобы укрепить свою деловую репутацию и завязать полезные знакомства. Все, что вы запланируете сделать по работе, пройдет успешно, сможете легко достичь желаемых результатов. Следует быть внимательнее с финансами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Скорпиона

Старайтесь заниматься сегодня теми делами, которые не требуют от вас слишком больших физических затрат. Обязательно уделите время спорту и уходу за собой. А вот вечер уделите планированию дел на ближайшие полгода.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Стрельца

У вас начинается удачный период, когда вы можете реализовать все, что себе запланировали. Поэтому старайтесь не сидеть сегодня в четырех стенах, а двигайтесь вперед к своей цели. Некоторых представителей знака ждет встреча или новое знакомство, которые станут судьбоносными.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Козерога

Чтобы достичь успеха в рабочих делах, важно проявить инициативность и двигаться вперед. Избегайте конфликтов и споров, ведь победителем в них окажетесь не вы. Могут поступить интересные деловые предложения. Оптимизм и уверенность в своих силах помогут найти новых друзей.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Водолея

Сегодня вас ждет день, полон различных практик и заданий. Планируйте встречи и переговоры, идите на собеседование и беритесь за новые задачи. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку. Главное – не сидите сложа руки.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года, для Рыб

Старайтесь сейчас меньше лениться и больше делать то, что доставляет вам удовольствие. Но не забывайте и о тех делах, которые сделать необходимо. Вечером можете порадовать себя приятной процедурой, чтобы расслабиться и получить удовольствие от жизни.

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