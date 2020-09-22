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Гороскоп на сегодня 22 сентября: Овна ждет удача на работе, а Тельца – интересная встреча

Сегодня, 05:29

Астрологический прогноз на 22 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 22 сентября 2020 года. Не пытайтесь сегодня переделать всю работу – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Овна

Работа: удачное время для развития любых партнерских отношений, укрепления связей и установления новых деловых контактов.

Здоровье: день подходит для активных путешествий и спорта – это хорошо будет для восстановления эмоциональных сил и заряда энергии.

Любовь: будьте немного смелее и активнее, тогда вы непременно сможете привлечь в свою жизнь приятного человека.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: берите инициативу в руки и тогда получите ошеломляющий результат. Никакой лени и тунеядства – сегодня только активные действия принесут хорошие плоды.

Здоровье: можете почувствовать упадок сил и отсутствие энергии. Не старайтесь делать что-то через силу, лучше как следует отдохните.

Любовь: одиноких представителей знака ждет новая любовь и интересное знакомство. Будьте более открытыми сегодня.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: можете сегодня получить заманчивое предложение, которое принесет вам успех в материальном плане. Но не соглашайтесь на него сразу – прежде обдумайте предложение.

Здоровье: хорошее самочувствие будет радовать весь день и позволит сделать много полезных дел. Вечером постарайтесь отдохнуть и восстановить свои ресурсы.

Любовь: вас ждут сегодня неожиданные изменения на любовном фронте. Но будьте бдительны, чтобы не попасть в некрасивую ситуацию.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Рака

Работа: могут появиться интересные перспективы, поступят интересные предложения. Но принимать решение и давать ответ нужно быстро, иначе упустите свой шанс.

Здоровье: хорошее самочувствие порадует вас не только отличным настроением, но и продуктивностью.

Любовь: будьте увереннее в себе, тогда легко сможете познакомиться с интересным человеком или решить вопросы, которые возникли в вашей паре.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Льва

Работа: избегайте конфликтов сегодня любой ценой, тогда и ваши дела пойдут в гору, а если сорветесь, то ссора и выяснение отношений может принять затяжной характер.

Здоровье: обратите внимание на свой эмоциональный фон и постарайтесь сегодня уделить время себе и своим увлечениям. Это поможет восстановить силы и улучшить настроение.

Любовь: в любви у вас сегодня все идеально и гладко складывается.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Девы

Работа: любые новые предложения стоит хорошо обдумать, прежде, чем принимать решение. Опасайтесь подводных камней и рискованных операций.

Здоровье: хорошее время, чтобы привнести в свою жизнь здоровую привычку. Например, делать зарядку каждое утро или уменьшить до одной чашки в день употребление кофе.

Любовь: постарайтесь сегодня расслабиться и насладиться своим любимым человеком.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Весов

Работа: идеальный день для решения любых рабочих вопросов, проведения переговоров и заключения договоров. Если вы ищите работу – будьте смелее, ведь вам поступит выгодное предложение.

Здоровье: сегодня уделите время своему организму и пройдите все плановые проверки, чтобы ничего не упустить.

Любовь: вероятнее всего, вы не сможете сегодня найти общий язык с любимым человеком, не расстраивайтесь и просто переждите. Совсем скоро все наладиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: сегодня на вашем пути могут возникнуть некоторые преграды. Не стоит опускать руки – занимайтесь и дальше своими делами, выполняя все правильно и в сроки.

Здоровье: спорт, правильное питание и полноценный сон должны стать для вас обязательными ритуалами и правилами.

Любовь: если вы давно хотели обсудить с любимым человеком что-то важное – сегодня для этого идеальное время.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: оптимизм и улыбка способны сегодня вознести вас на пьедестал в глазах вашего начальства.

Здоровье: старайтесь не есть сегодня ничего острого и сильно жирного, иначе могут появится проблемы с желудком.

Любовь: старайтесь сегодня больше слушать и меньше говорить – это идеальная формула для решения ваших разногласий в семье.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: можете смело рассчитывать сегодня на помощь родных и близких в решении любого вопроса касательно работы. Даже правильный совет поможет улучшить дела.

Здоровье: вы можете переоценить свои физические силы, что плохо скажется на здоровье. Знайте во всем меру.

Любовь: не скупитесь на теплые слова, подарки и знаки внимания родным людям. Вы и сами получите удовольствие от этого.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: лениться, нудиться и скучать сегодня противопоказано. Вам необходимо взять инициативу в свои руки и уверенно двигаться вперед. Беритесь за любые предложения.

Здоровье: избавьтесь от плохих привычек и замените их полезными. Это не только здоровье ваше улучшит, но и настроение.

Любовь: возможна небольшая ссора с любимым человеком. Старайтесь следить за своими словами и больше слушать то, что вам говорят.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2020 года, для Рыб

Работа: сегодня вам важно будет сделать важный шаг в карьере – это поможет увереннее двигаться дальше. Не давайте и не берите деньги в долг.

Здоровье: старайтесь есть правильную еду и избегайте стрессов – так получиться чувствовать себя хорошо.

Любовь: у одиноких представителей знака появится шанс встретить интересного человека.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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