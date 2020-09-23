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Гороскоп на сегодня 23 сентября: Водолею нужно избегать конфликтов, а Рыбам – наслаждаться жизнью

Сегодня, 05:49

Астрологический прогноз на 23 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 23 сентября 2020 года. Вас ждет сегодня интересный и активный день. Можете планировать различные дела, которые потребуют от вас большой эмоциональной отдачи. Сейчас вы с ними легко справитесь.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Овна

Работа: сегодня вашей энергии и воодушевления хватит на многое, поэтому смело беритесь за работу.

Здоровье: не перетруждайтесь, займитесь своим здоровьем и поддержанием физической формы.

Любовь: будьте сегодня сдержаннее в своих эмоциях и тогда сможете сохранить хорошие отношения с любимым человеком.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: смело можете принимать важные решения, подписывать документы и планировать свое будущее.

Здоровье: пейте сегодня больше воды и обязательно прогуляйтесь на свежем воздухе – это здорово поможет вам отвлечься от дел.

Любовь: ваша уступчивость и снисходительность помогут сохранить мир в семье.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: отношения с начальством могут перейти в более тесные, но все же не забывайте о субординации.

Здоровье: обязательно необходимо обзавестись новой привычкой делать утреннюю зарядку или совершать часовую прогулку в парке.

Любовь: наслаждайтесь компанией любимого человека и дарите ему свое тепло.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Рака

Работа: избегайте долговых обязательств и будьте внимательнее, заключая деловые сделки.

Здоровье: старайтесь больше времени проводить на воздухе и не переедать.

Любовь: благоприятное время для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Проводите больше времени вне дома.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Льва

Работа: сегодня будет удачным все, что связано с творчеством и духовным поиском себя. Любые дела будут иметь у вас большой успех.

Здоровье: займитесь сегодня собой и уделите больше времени любимым процедурам. Массаж станет идеальным завершением дня.

Любовь: сегодня вам нужно проявить немного больше тепла и взаимопонимания в отношении своих родных.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Девы

Работа: планирование принесет вам хорошие результаты. Будьте сегодня аккуратными с деньгами и воздержитесь от крупных трат.

Здоровье: устройте себе сегодня разгрузочный день.

Любовь: проявите терпение и спокойствие в отношении своих родных – им необходима ваша поддержка.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Весов

Работа: вам поступят новые интересные предложения – обязательно обратите на них внимание и не затягивайте с решением.

Здоровье: удачное время, чтобы отказаться от вредных привычек.

Любовь: уделите сегодня больше времени своему любимому человеку и вы почувствуете сильный прилив эмоций.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: сегодня вы будете немного раздраженными и вспыльчивыми – избегайте конфликтов и выяснения отношений. Это поможет вам не допустить ошибок в работе.

Здоровье: постарайтесь снизить уровень стресса с помощью хобби или спорта.

Любовь: вечер лучше провести в уединении, чтобы не разругаться и не поссориться с кем-то из членов семьи.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: день подходит для любых, даже самых сложных начинаний. Главное – не сидите, сложа руки.

Здоровье: удачный период для любых оздоровительных процедур.

Любовь: в отношениях будет царить взаимопонимание. У одиноких Стрельцов удачный период для новых знакомств.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: период удачен для заключения сделок, подписания контрактов и договоров.

Здоровье: обратите внимание на своей здоровье и не употребляйте сегодня алкоголь.

Любовь: будьте сегодня более открытыми и нежными, тогда получите это же в свой адрес.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: будьте аккуратны в финансовых вопросах и не спешите, принимая решения.

Здоровье: прогулка на свежем воздухе или поход в спортзал улучшат не только ваше тело, но и настроение.

Любовь: старайтесь сдерживать сегодня свои эмоции, чтобы избежать конфликтов с родственниками.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2020 года, для Рыб

Работа: сегодня вы можете себе позволить делать то, что вам хочется. Не насилуйте себя какими-то неприятными заданиями, делайте то, что вам нравится.

Здоровье: наслаждайтесь жизнью и обзаведитесь новыми полезными привычками.

Любовь: сегодня на первом месте у себя должны быть вы, поэтому делайте все, чтобы вам было комфортно, а любимые люди вас поймут и поддержат.

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Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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