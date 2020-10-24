Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на сегодня 24 октября: Водолею нужны положительные эмоции, а Рыбам – реализация задуманного

Сегодня, 05:39

Астрологический прогноз на 24 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на субботу, 24 октября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщенным разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Овна

Работа: вам сегодня может понадобиться помощь коллег и знакомых – не стесняйтесь попросить о ней и принимать.

Здоровье: старайтесь больше отдыхать и правильно питаться.

Любовь: день благоприятен для всего, что имеет отношение к делам сердечным.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Тельца

Работа: не стоит расслабляться даже в выходной, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте. Оставайтесь в курсе деловых новостей.

Здоровье: расслабляющая ванна или массаж помогут отдохнуть после насыщенного дня.

Любовь: проведите время с теми людьми, которые наполняют вас положительными эмоциями.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: займитесь лучше тем, что у вас хорошо получается – только так вы сможете сегодня получить успех.

Здоровье: будьте осторожнее за рулем и старайтесь меньше нервничать.

Любовь: избегайте общения с теми, кто портит вам настроение. Лучше провести время наедине со своими мыслями и желаниями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Рака

Работа: не стоит браться сегодня за дела, в которых вы ничего не понимаете. Возможны негативные последствия.

Здоровье: избегайте большого скопления людей, чтобы не заболеть.

Любовь: приятные эмоции можете получить от любимого человека, который всегда будет рядом.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Льва

Работа: оградитесь от мыслей и людей, которые могут принести стресс и дискомфорт в вашу жизнь.

Здоровье: старайтесь найти себе занятие, которое поможет расслабиться и избавиться от негативных эмоций.

Любовь: займитесь составлением совместных планов на будущее и вы непременно сможете вместе все реализовать.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Девы

Работа: избегайте любых конфликтов и выяснения отношений с коллегами и начальством – это поможет вам сохранить не только нормальные отношения с ними, но и работу.

Здоровье: медитация и дыхательные практики должны стать обязательными для вас.

Любовь: постарайтесь больше времени сегодня уделить себе и своим мыслям – близкие вас поймут.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Весов

Работа: перед вами могут появиться преграды, которые сложно будет преодолеть. Не отвлекайтесь по сторонам и не сбавляйте темпа.

Здоровье: воздержитесь от любых проявлений злости и агрессии, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

Любовь: устройте романтическое свидание любимом человеку и вы почувствуете себя настоящим героем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: избегайте кардинальных перемен в любых областях своей деятельности.

Здоровье: хорошее настроение порождает хорошее самочувствие – помните об этом.

Любовь: старайтесь быть терпимее к своим родным и близким. Устройте семейный ужин.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: могут появиться интересные перспективы – будьте активнее сегодня.

Здоровье: избегайте ссор и конфликтов – у вас может появиться недомогания из-за них.

Любовь: вас ожидают приятные встречи, новые знакомства и предложения.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Козерога

Работа: не занимайтесь сегодня слишком важными делами – можете получить не те результаты, про которые мечтали.

Здоровье: спорт и полноценный сон должны стать вашими обязательными ритуалами на каждый день.

Любовь: в отношениях с дорогим вам человеком будет царить взаимопонимание.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Водолея

Работа: старайтесь не делать сегодня то, что дается вам через силу.

Здоровье: подпитывайте себя положительными эмоциями, тогда и самочувствие непременно станет лучше.

Любовь: проведите спокойный и размеренный день с любимым человеком в обнимку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 октября 2020 года, для Рыб

Работа: идеальный день для реализации давних желаний и планов. Главное – не ленитесь.

Здоровье: будьте внимательными к состоянию своего здоровья.

Любовь: в отношениях с любимым человеком никаких отрицательных изменений не предвидится.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 18-24 октября: все знаки зодиака Сильнейшая магнитная буря в октябре: какие дни самые опасные и как их пережить
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Даша Ульянова из "Холостяка" уделала Волочкову и Ван Дамма - Фото
Даша Ульянова из "Холостяка" уделала Волочкову и Ван Дамма - Фото
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя

Популярные статьи

Вчера, 16:10Fun

Лежал в коме с 2005 года. Первая реакция очнувшегося принца попала на видео

Вчера, 14:10Стиль

Маша Ефросинина прогулялась в брюках Gucci за 26 тысяч гривен

Вчера, 13:46Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как Настя Каменских выглядела в 17 лет (фото)

Вчера, 12:47Fun

Американский рыбак поймал сома рекордных размеров (фото)

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним бойфрендом – СМИ

Вчера, 11:11Fun

"Вы шутите?" Отец ребенка с "кошмарной" фамилией попал в неловкую ситуацию в роддоме

Вчера, 10:06Шоу-бизнес

Николь Кидман перенесла онкологическое заболевание

Вчера, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 23 октября: Весов ждут приятные эмоции, а Скорпион станет отличным стратегом

22 октябряШоу-бизнес

Настя Каменских в мокром купальнике вызвала бурю эмоций у подписчиков

22 октябряШоу-бизнес

Алексей Суханов устроил романтические танцы с работницей супермаркета: видео

22 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 октября: Овну необходимо избегать стресса, а Тельцу – прогуляться на свежем воздухе

22 октябряFun

Ела курицу, стейки и лепешки. Невеста поделилась секретом похудения на 53 килограмма (фото)

21 октябряШоу-бизнес

Экс-супруга известного британского певца совершила вооруженный захват его дома

21 октябряТехно

Посмотрите на новый электропикап Hummer. Он не оставит равнодушным даже Илона Маска (фото)

21 октябряШоу-бизнес

Ким Кардашьян – 40: ТОП-10 самых сексапильных нарядов светской львицы

21 октябряШоу-бизнес

Спустя два месяца после смерти жены Джон Траволта потерял племянника

Новости партнеров

Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Всплыли прижизненные кадры Жанны Фриске во время лечения
Всплыли прижизненные кадры Жанны Фриске во время лечения
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем
Как сегодня выглядят звезды советских фильмов
Как сегодня выглядят звезды советских фильмов
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
С кабачками и баклажанами. Пять простых рецептов лечо на зиму
Жванецкий больше никогда не выйдет на сцену
Жванецкий больше никогда не выйдет на сцену
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Кайя Гербер демонстрирует самое модное окрашивание 2020 года
Звезда сериала "Сваты" Добронравов: "Слава Богу, жена рядом"
Звезда сериала "Сваты" Добронравов: "Слава Богу, жена рядом"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять