Гороскоп на сегодня 24 сентября: Стрельцам нужно избегать ссор, а Козерогам – не поддаваться на провокации
Астрологический прогноз на 24 сентября для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на четверг, 24 сентября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Овна
Работа: откажитесь от новых, даже на первый взгляд перспективных, деловых предложений – можете прогадать.
Здоровье: плохие мысли могут негативно отобразиться на вашем самочувствии – старайтесь отвлечься.
Любовь: любимый человек всегда будет рядом, поэтому доверяйте ему.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Тельца
Работа: можно смело принимать судьбоносные решения, касающиеся профессиональных вопросов.
Здоровье: будьте сдержаннее в своих эмоциях – так сохраните спокойствие и хорошее самочувствие.
Любовь: вы не будете объективными по отношению к близкому человеку, поэтому отношения могут остыть.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Близнецов
Работа: важные дела лучше отложить – вы можете оказаться некомпетентными во многих вопросах.
Здоровье: будете чувствовать себя сегодня всемогущественными благодаря бодрости и заряду энергии.
Любовь: доверьтесь своему родному человеку и вы окажитесь окутанными любовью.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Рака
Работа: не стоит полагаться сегодня на интуицию – лучше прислушивайтесь к голосу разума и избегайте конфликтов.
Здоровье: устройте себе вечер в стиле релакс: сделайте любимую косметическую процедуру или просто примите теплую ванну и вы почувствуете себя лучше.
Любовь: на этом фронте вас ждут приятные сюрпризы.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Льва
Работа: удачное время для начала каких-либо дел и проведения переговоров.
Здоровье: следите за своим настроением, избегайте стресса, хорошо питайтесь и придерживайтесь режима дня.
Любовь: сегодня возможны неожиданные приятные знакомства.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Девы
Работа: вас ждет сегодня энергетически мощный день. Если направите ее в нужное русло, то получите хороший результат, но будьте бдительны – она имеет и разрушительные свойства.
Здоровье: не употребляйте алкоголь и будьте осторожны с кофеином – вы и так будете сегодня слишком взвинченными.
Любовь: смело говорите человеку, который вам не безразличен, о своих чувствах, желаниях и планах на будущее.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Весов
Работа: стремительный темп на работе позволит вам сделать больше дел, чем вы себе запланировали. Это понравится вашему начальству.
Здоровье: будьте сегодня спокойнее и уравновешеннее, тогда и самочувствие будет на высоте. Обязательно совершите пешую прогулку в парке.
Любовь: старайтесь говорить сегодня со своим любимым человеком спокойно и уравновешенно – это сохранит мир в ваших отношениях.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Скорпиона
Работа: идеальное время для обретения материальной стабильности, настойчивости и совершения любых финансовых операций.
Здоровье: обязательно отрегулируйте режим сна, иначе плохое самочувствие вам гарантировано.
Любовь: настройтесь на положительный лад и ваш любимый человек вас поддержит. Идеальный день для душевного разговора.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Стрельца
Работа: избегайте ссор и слишком эмоционального общения с коллегами. Можете легко справиться со всем запланированным на день.
Здоровье: сегодня полезна физическая активность, особенно пешие прогулки.
Любовь: вас ждут новые романтические увлечения и много приятных событий.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Козерога
Работа: вы способны добиться хороших результатов, но не поддавайтесь на провокации и избегайте выяснения отношений.
Здоровье: пешие прогулки и время, проведенное наедине, пойдет вам сегодня на пользу.
Любовь: вас будут любить, боготворить и баловать – просто принимайте все и наслаждайтесь.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Водолея
Работа: из-за нервозности все дела будут отнимать больше времени, чем обычно. Постарайтесь взять себя в руки.
Здоровье: будьте внимательными к своему здоровью, уменьшите употребление кофеина и отрегулируйте режим сна.
Любовь: постарайтесь услышать вашего партнера и найти общее решение вопросов.
Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Рыб
Работа: не флиртуйте на работе и не заводите служебных романов – это может помешать вашей карьере.
Здоровье: ведите спокойный и размеренный образ жизни и все будет хорошо. Старайтесь правильно питаться и придерживаться режима дня.
Любовь: позвольте себя любить и наслаждайтесь вниманием.
Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:
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