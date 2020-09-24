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Гороскоп на сегодня 24 сентября: Стрельцам нужно избегать ссор, а Козерогам – не поддаваться на провокации

Сегодня, 05:04

Астрологический прогноз на 24 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 24 сентября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Овна

Работа: откажитесь от новых, даже на первый взгляд перспективных, деловых предложений – можете прогадать.

Здоровье: плохие мысли могут негативно отобразиться на вашем самочувствии – старайтесь отвлечься.

Любовь: любимый человек всегда будет рядом, поэтому доверяйте ему.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: можно смело принимать судьбоносные решения, касающиеся профессиональных вопросов.

Здоровье: будьте сдержаннее в своих эмоциях – так сохраните спокойствие и хорошее самочувствие.

Любовь: вы не будете объективными по отношению к близкому человеку, поэтому отношения могут остыть.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: важные дела лучше отложить – вы можете оказаться некомпетентными во многих вопросах.

Здоровье: будете чувствовать себя сегодня всемогущественными благодаря бодрости и заряду энергии.

Любовь: доверьтесь своему родному человеку и вы окажитесь окутанными любовью.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Рака

Работа: не стоит полагаться сегодня на интуицию – лучше прислушивайтесь к голосу разума и избегайте конфликтов.

Здоровье: устройте себе вечер в стиле релакс: сделайте любимую косметическую процедуру или просто примите теплую ванну и вы почувствуете себя лучше.

Любовь: на этом фронте вас ждут приятные сюрпризы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Льва

Работа: удачное время для начала каких-либо дел и проведения переговоров.

Здоровье: следите за своим настроением, избегайте стресса, хорошо питайтесь и придерживайтесь режима дня.

Любовь: сегодня возможны неожиданные приятные знакомства.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Девы

Работа: вас ждет сегодня энергетически мощный день. Если направите ее в нужное русло, то получите хороший результат, но будьте бдительны – она имеет и разрушительные свойства.

Здоровье: не употребляйте алкоголь и будьте осторожны с кофеином – вы и так будете сегодня слишком взвинченными.

Любовь: смело говорите человеку, который вам не безразличен, о своих чувствах, желаниях и планах на будущее.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Весов

Работа: стремительный темп на работе позволит вам сделать больше дел, чем вы себе запланировали. Это понравится вашему начальству.

Здоровье: будьте сегодня спокойнее и уравновешеннее, тогда и самочувствие будет на высоте. Обязательно совершите пешую прогулку в парке.

Любовь: старайтесь говорить сегодня со своим любимым человеком спокойно и уравновешенно – это сохранит мир в ваших отношениях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: идеальное время для обретения материальной стабильности, настойчивости и совершения любых финансовых операций.

Здоровье: обязательно отрегулируйте режим сна, иначе плохое самочувствие вам гарантировано.

Любовь: настройтесь на положительный лад и ваш любимый человек вас поддержит. Идеальный день для душевного разговора.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: избегайте ссор и слишком эмоционального общения с коллегами. Можете легко справиться со всем запланированным на день.

Здоровье: сегодня полезна физическая активность, особенно пешие прогулки.

Любовь: вас ждут новые романтические увлечения и много приятных событий.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: вы способны добиться хороших результатов, но не поддавайтесь на провокации и избегайте выяснения отношений.

Здоровье: пешие прогулки и время, проведенное наедине, пойдет вам сегодня на пользу.

Любовь: вас будут любить, боготворить и баловать – просто принимайте все и наслаждайтесь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: из-за нервозности все дела будут отнимать больше времени, чем обычно. Постарайтесь взять себя в руки.

Здоровье: будьте внимательными к своему здоровью, уменьшите употребление кофеина и отрегулируйте режим сна.

Любовь: постарайтесь услышать вашего партнера и найти общее решение вопросов.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 24 сентября 2020 года, для Рыб

Работа: не флиртуйте на работе и не заводите служебных романов – это может помешать вашей карьере.

Здоровье: ведите спокойный и размеренный образ жизни и все будет хорошо. Старайтесь правильно питаться и придерживаться режима дня.

Любовь: позвольте себя любить и наслаждайтесь вниманием.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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