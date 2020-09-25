Гороскоп на сегодня 25 сентября: Львам необходима пешая прогулка, а Девам – общество любимого человека

Астрологический прогноз на 25 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 25 сентября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Овна

Работа: наведите порядок в доме, а рабочими делами занимайтесь только в случае, если вам это хочется делать.

Здоровье: будете чувствовать себя сегодня отлично.

Любовь: отношения с любимым человеком могут перейти на более высокий уровень.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: не стоит проявлять сегодня инициативу и брать на себя ответственность – можете не рассчитать силы.

Здоровье: важно устроить себе разгрузочный день. И это касается не только еды, но и работы.

Любовь: будьте терпимее к любимому человеку – он может сегодня неординарно проявлять свои чувства.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: прежде чем что-либо сказать, подумайте о последствиях. Проявляйте тактичность и сдержанность в рабочих вопросах.

Здоровье: постарайтесь не заниматься сегодня делами, которые выматывают вас энергетически.

Любовь: постарайтесь провести с любимым человеком вечер только вдвоем, без лишних людей и действий.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Рака

Работа: дисциплинированность и ответственность помогут вам достичь хороших результатов. Не ленитесь.

Здоровье: настройтесь на позитив и постарайтесь пресекать негатив.

Любовь: в отношениях с близкими людьми проявите больше заботы и внимания.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Льва

Работа: ваши мысли будут далеки от рабочих вопросов, поэтому все процессы могут затянуться. Постарайтесь сконцентрироваться.

Здоровье: старайтесь находиться больше на свежем воздухе – пешая прогулка поможет привести мысли в порядок.

Любовь: старайтесь избегать сегодня ссор и выяснения отношений – так сохраните мир в семье.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Девы

Работа: лучше не попадаться на глаза начальству, так как вы можете вызвать раздражение, даже без веских причин.

Здоровье: будьте аккуратнее со своим желудком и не нагружайте его тяжелой едой.

Любовь: насладитесь обществом друг друга – для ваших отношений сейчас необходимо побыть только вдвоем.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Весов

Работа: удачный день для развития партнерских отношений и укрепления связей. Можете смело браться за новые дела.

Здоровье: насладитесь тишиной и одиночеством – это поможет вам восстановить свои силы.

Любовь: будьте смелее в своих желаниях и говорите о них родным людям – они непременно помогут их осуществить.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: сегодня сможете легко решить все накопившиеся вопросы, если приложите больше усилий и напористости.

Здоровье: не соглашайтесь ни на какие новые процедуры по уходу или операции. Соглашайтесь только на то, что уже знаете.

Любовь: никакого насилия ни над собой, ни над другими людьми допустить нельзя. Даже если это касается любимого человека – пресекайте все сразу.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: сегодняшний день лучше провести в спокойной обстановке, без спешки и суеты.

Здоровье: тревоги, страхи, мрачные мысли, а от этого и плохое самочувствие. Старайтесь отвлечь себя любимым делом, хобби.

Любовь: пригласите своего любимого человека на прогулку или романтическое свидание – вам это пойдет на пользу.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: распланируйте сегодняшний день так, чтобы максимально больше успеть. У вас для этого будет все необходимое.

Здоровье: хорошее настроение порождает отличное самочувствие – наслаждайтесь этим.

Любовь: отправляйтесь в романтическое путешествие со своим партнером или в одиночестве, если вы одиноки. Поездка обещает море удовольствия.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: наступило время, когда мечты сбываются, но для этого нужно приложить много усилий и быть настырными.

Здоровье: умение достигать целей подарит вам большой прилив счастья и отличное настроение.

Любовь: постарайтесь уделить больше внимание любимому человеку, а объятия и поцелуи наполнят вас любовью.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2020 года, для Рыб

Работа: не занимайтесь сегодня тем, к чему не лежит душа. Ищите решение проблем, но не идите по головам.

Здоровье: проведите любимые косметические процедуры или просто примите теплую ванну. Вам это поможет здорово расслабиться.

Любовь: в отношениях с любимым человеком проявите больше тепла, такта и уступчивости.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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