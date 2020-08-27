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Гороскоп на сегодня 27 августа: Близнецам нужно держать язык за зубами, а Ракам – заняться своим здоровьем

Сегодня, 05:49

Астрологический прогноз на 27 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 27 августа 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Овна

Сегодня все, за что вы будете браться, потребует от вас больше чем обычно усилий и внимания. Но не отчаивайтесь, потому что в результате вы получите то, что хотите. Избегайте конфликтных ситуаций. Это время неблагоприятно для финансовых операций.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Тельца

Вас ждет сегодня гармоничный день, когда все будет находится в равновесии. Старайтесь уделить внимание не только рабочим делам, а и своему душевному здоровью. Обязательно обратите внимание на то, что вы едите и с кем общаетесь.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Близнецов

Соблюдайте осторожность в общении с новыми знакомыми, потому что можете натолкнуться на подлость. Свои желания, мечты и идеи не стоит рассказывать посторонним – может произойти утечка. Избегайте ссор и разного рода конфликтов.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Рака

Хорошее настроение вы непременно получите, если займетесь своим здоровьем и начнете заниматься спортом. Старайтесь поддерживать отличные отношения с окружающими, тогда с их помощью сможете осуществить давнюю мечту. Благоприятный день для крупных приобретений.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Льва

Выполняя все то, что вы себе запланировали, старайтесь быть предельно аккуратными и внимательные, чтобы не допустить какую-то ошибку. Данный период неудачен для людей, которые любят выяснять отношения. Вечер уделите себе.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Девы

День будет насыщен различными делами, которые вы непременно сделаете и будете наслаждаться успехом. Хорошее время для общения и новых знакомств. Вечер уделите любимому человеку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Весов

Сегодня для вас начинается идеальный период, когда все, за что вы не возьметесь, будет успешно осуществляться. Будьте аккуратнее с деньгами – не совершайте необдуманных покупок и не берите деньги в долг. Вечер уделите семье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Скорпиона

Можете смело браться сегодня за серьезные дела – вы легко с ними справитесь. Уделите время любимому человеку и привнесите в свою жизнь романтику. Настроение непременно будет хорошим и вы сможете как следует насладиться жизнью.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Стрельца

Смело планируйте на сегодня встречи, деловые совещания, собеседования – все будет успешно реализовано. С энтузиазмом беритесь за любую работу и не брезгуйте занятиями спортом – именно они помогут вам быть стойкими к любым проблемам.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Козерога

Вы будете тратить слишком много сил на задачи, которые вряд ли принесут удовольствие. Поэтому постарайтесь уделить время своему хобби и тем занятиям, которые доставляют удовольствие. Благоприятный день для активного общения.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Водолея

Новые проекты, знакомства, заключение договоров – все это непременно будет иметь успех. Главное – не сидите сложа руки, а беритесь за любые предложения, которые вам поступят. Идет хорошее время для различных поездок и путешествий.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, для Рыб

Сегодня у вас будет очень плотный график, вы будете полны сил и энергии, поэтому легко со всем справитесь. Настройтесь на позитив и обязательно уделите время себе и своим увлечениям. Вечер пройдет в приятной атмосфере романтики и любви.

Что важно знать про Крысиный гороскоп – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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