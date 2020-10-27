Гороскоп на сегодня 27 октября: Овен будет как зажигалка, а Телец почувствует себя всесильным

Астрологический прогноз на 27 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 27 октября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Овна

Сегодня вы будете, как зажигалка, полны энергии, сил и бодрости. Беритесь за новые дела, подключайте креатив и покажите начальству, какими крутыми вы можете быть. Но силы и энергию нужно оставить и на семью – там у вас сейчас не самая радужная обстановка. Не будьте выскочкой и наберитесь терпения – сегодня ваша очередь их выслушать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Тельца

Кто всесильный сегодня, тот Телец. Смело можете посылать людей, которые вам завидуют и ставят палки в колеса. Очистив свое окружения от таких завистников, у вас даже дела лучше пойдут. А вот знаки внимания от противоположного пола стоит принимать с уважением и энтузиазмом, ведь этот вторник очень благоприятный для всего, что связано с любовью.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Близнецов

Сегодня молчание и правда могут стать для вас золотом. Поэтому меньше говорите и больше наблюдайте, анализируйте. Даже когда идете с подружкой на кофе и особенно, когда отправляетесь на романтическое свидание. Оно то вам точно сулит чудесное продолжение. Наслаждайтесь жизнью молча.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Рака

Ваша медлительность и чрезмерная романтичность может сыграть плохую шутку, ведь вы так промечтаете все важные проекты. Встряхнитесь! Вам срочно нужен всплеск эмоций, ураган страстей. Спойте в караоке на большой публике, взберитесь на смотровую площадку Родины-мать под самим небом, раскошельтесь на полет на вертолете. Выберите то, что вас переключит с режима мечтаний и сделайте это немедленно.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Льва

Время показывать свои таланты и рассказать о них миру. Это даже может позволить вам обрести популярность. К слову, вы будете сегодня как полярная звезда для противоположного пола. Насладитесь вниманием и выделите для себя любимчиков.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Девы

Прекратите ныть и жаловаться. Стоп! Вы знаете, чего хотите от жизни – поэтому берите контроль над ней в свои руки. А если не знаете, то быстро идите к подруге, другу, психологу, которые точно приведут вас в чувства и прочистят мозги. Посмотрите на себя – вы достойны быть богатым и счастливым человеком, а не вот это вот все.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Весов

Обещать не значит жениться – лозунг вашего дня. Прекратите давать на право и на лево пустые обещания, если даже не планируете что-либо делать для их реализации. Так можете прослыть пустословом и подпортить свою репутацию. А оно вам надо?

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Скорпиона

Как пел Mika "Relax, take it easy" – именно так без напряга и надрыва должен пройти ваш день. Отдыхайте, наслаждайтесь компанией малоговорящих людей, мечтайте, планируйте, а за работу возьметесь завтра. Но, если вы одиноки, то выбирайте злачные места для знакомства и расслабленные темы для общения.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Стрельца

Сегодня все тайное становиться явным и скрыть какие-то свои грешки не получиться. Будьте готовы к реакции. Полагайтесь только на себя и то, что вам под силу – не перегибайте палку, пытаясь доказать что-то кому-то. Помните, что вы никому ничего не должны.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Козерога

Можете смело тереть свою чашу с Аладдином и загадывать ему свои желания, ведь вы сегодня точно получите, что хотите. Будьте нескромными, расточительными и тщеславны – сегодня можно. Только постарайтесь вовремя остановиться, иначе вас ждут недоуменные взгляды родственников.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Водолея

Доверяйте, но проверяйте. Причем придерживаться этого правила вам сегодня нужно не только в рабочих делах, а и в личных. Спрашивайте напрямую о том, что беспокоит – обезопасите себя от предательства.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года, для Рыб

Ваша интуиция поможет вам разрулить любую ситуацию. Предложения по работе не спешите быстро принимать, если это ваше дело – оно никуда не денется. А в личных делах и вовсе необходимо вести себя расслаблено – правда на вашей стороне. Любите жизнь, цените себя.

Что важно знать про Крысиный гороскоп – смотрите видео:

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