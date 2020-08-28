Гороскоп на сегодня 28 августа: Водолей сможет проявить себя на работе, а Рыбам нужно браться за новые дела

Астрологический прогноз на 28 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на пятницу, 28 августа 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Овна

Сегодня вы будете постоянно сталкиваться с проблемой выбора. В серьезных вопросах старайтесь не рубить с плеча, а принимать все же взвешенные решения. Но не упускайте шанса и развлечься, если зовут гулять – смело соглашайтесь. Вечер уделите своему любимому человеку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Тельца

Сегодня на работе вам необходимо будет тщательно контролировать свои эмоции, чтобы не испортить отношения с коллегами и начальством. Возможно даже получите выгодное предложение, которое вскоре улучшит ваше материальное положение. Не забывайте про своих близких – им сейчас очень нужно ваше внимание.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Близнецов

Хороший день для любви и всего, что с ней связано: делайте предложение, заключайте брак, устраивайте романтическое свидание. Это хороший день, чтобы показать любимому человеку то, на что вы способны. Удачное время, чтобы избавиться от плохой привычки, зависимости.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Рака

В рабочих делах старайтесь держаться хладнокровно и не делать резких телодвижений. Чтобы сохранить покой в доме и в отношениях с окружающими, придется идти на компромиссы. Не одалживайте никому денег – могут возникнуть финансовые проблемы.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Льва

Чтобы получить желаемое, необходимо поднажать и увеличить нагрузку – эта мера временная, но необходимая. Нужно упорно продолжать начатые дела, наводить в них порядок. А вот новых проектов пока лучше не брать, пока не подтянете все хвосты.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Девы

Идеальный день для решения рабочих дел. А вот любовные дела необходимо немного освежить, внести в них что-то новое. У одиноких Дев может появиться шанс познакомиться с близким по духу человеком.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Весов

Сегодня вы можете оказаться отличным собеседником и другом для того, кто оказался в горе. Старайтесь уделить сегодня время творчеству и хобби. Вам обязательно нужно занять себя сегодня тем, что доставляет удовольствие и помогает расслабиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Скорпиона

Любое задание, за которое вы будете сегодня браться, сможете провести на высоте. День будет многообещающим для одиноких сердец. Это время также подходит для отдыха и восстановления сил.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Стрельца

Хороший день, который пройдет в размеренном темпе. Старайтесь не перегружать себя физическими нагрузками, ведь это грозит быстрым переутомлением. В профессиональных делах не пренебрегайте мнением более опытных коллег, а также советами старших по возрасту или званию.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Козерога

Сегодня вы можете делать сразу несколько дел одновременно, что может повлиять на их качество. Постарайтесь подходить ко всем вопросам без спешки и суеты и вы непременно со всем справитесь. День располагает к романтическому настрою.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Водолея

Хорошее время, чтобы проявить себя в профессиональной сфере и заняться творчеством. Смело можете браться за трудновыполнимые задачи и решать любые спорные вопросы. Больше внимания уделите поиску полезной информации. Вечер посвятите себе и своим увлечениям.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, для Рыб

Смело беритесь за серьезные дела и получите хороший результат. Занимайтесь поиском информации и заводите новые связи – так сможете расширить свой кругозор. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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