Гороскоп на сегодня 28 июля: Овнам нужно умерить свою активность, а Тельцам можно начинать новые дела

Астрологический прогноз на 28 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 28 июля 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Овна

Постарайтесь умерить сегодня свою активность, иначе рискуете взять на себя непосильную нагрузку. В отношениях с родными проявите мудрость и терпение, а главное, воздержитесь от критики.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Тельца

Хороший день для работы с информацией, обсуждения, путешествий и командировок. Смело можете начинать новые дела, проводить переговоры и подписывать документы. Удачный период для новых знакомств и романтических свиданий.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Близнецов

Сегодня вам все будет под силу, поэтому смело планируйте различные дела, встречи, договора. Старайтесь отнестись ко всему ответственно и получите хорошие плоды своей работы. Сегодня вас могут ожидать новые романтические увлечения.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Рака

Не очень удачный период для чрезмерной активности. Постарайтесь найти возможность для примирения с теми, с кем были в ссоре. Обязательно стоит уделить внимание собственному здоровью. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Льва

Не стоит сегодня заниматься тяжелыми делами, лучше завершите начатые проекты и немного отдохните. Устройте встречу с друзьями или просто вылазку в парк с книжкой. Это поможет вам переключиться с повседневных дел и настроиться на нужный лад. Вечер уделите себе.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Девы

Сегодня вы можете смело браться за серьезные дела, которые требуют от вас много сил и внимания. Они обязательно принесут вам хороший доход. Не вмешивайтесь в споры и конфликты, не имеющие к вам прямого отношения. А вечер уделите любимому человеку.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Весов

Если вы давно планировали какие-то действия направленные на то, чтобы улучшить качество своей жизни, тогда сейчас для этого лучшее время. Покупка новых вещей, перестановки мебели и даже смена работы – будут сегодня очень кстати.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня в денежных вопросах не все гладко, поэтому старайтесь не тратить слишком много денег и не совершать спонтанные покупки. Кроме того, велика вероятность задержки в получении прибыли. Старайтесь вечером заняться планированием дел на ближайшие полгода.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Стрельца

Старайтесь быть внимательнее ко всему, что вас окружает и людям, которые находятся всегда рядом. Настройтесь на кропотливую работу, выбирая дела, которые вам приносят удовольствие. Удачное время, которое подходит для всего, что связано с любовью.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Козерога

Хорошее время для общения и работы с информацией. Будьте терпеливее и приветливее со своим любимым человеком. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии и не совершать спонтанных покупок.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Водолея

Сегодняшний день будет полон сюрпризов, соблазнов и предложений. Старайтесь не поддаваться и не соглашаться на все сразу – возьмите немного времени на подумать. Старайтесь избегать людей, которые вызывают дискомфорт и раздражают вас.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 июля 2020 года, для Рыбы

Сегодня лучше заняться теми делами, которые позволяют вам получить быстрый результат. Успешно сложатся поездки, встречи и деловые контакты. Одинокие Рыбы могут встретить любимого человека, который изменит их жизнь.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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