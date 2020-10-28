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Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

Сегодня, 05:46

Астрологический прогноз на 28 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 28 октября 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Овна

Пришло время удовольствий, веселья и счастья. Вы можете позволить себе все, что душа пожелает: съесть три пачки мороженного подряд, надеть дорогой наряд на обычную прогулку в парке, купить красной икры и бутылку шампанского на обед просто так. Побалуйте себя, а завтра снова возвращайтесь к бурной деятельности.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Тельца

Не летите вперед планеты всей, научитесь жить размеренно и замечать все прекрасное, что есть. Возьмите роман Эриха Марии Ремарка и идите в парк на лавочку, захватите с собой кофе и печенье. Вот вроде все просто, а возможность подумать и разобраться в себе – идеальная. Не профукайте ее.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Близнецов

Бизнес, работа, новые проекты и переговоры с клиентами сегодня станут вашей реальностью. Утром хорошенько нарядитесь, вдохновитесь серией любимого сериала и уверенно идите делать свои дела. Вы сегодня на коне – помните об этом и используйте по назначению.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Рака

Поиграть на Playstation, посмотреть сериал, выпить пива с друзьями – в вашей голове будет так много отвлекающих мыслей, что вы можете с первой секунды запороть важный проект. А вы ведь не хотите потерять авторитет среди коллег и лояльное отношение начальства? Выдохните, заварите чая и гипнотизируйте свой план на день.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Льва

Позвольте себе наконец жить так, как вам хочется. Надевайте красивую одежду и идите на кофе с друзьями, гулять в парк или на выставку в Pinchuk Art Centre, ешьте фалафель, хот-дог или шаурму и не истязайте себя чувством вины. Просто позвольте себе прожить день для себя.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Девы

Магнитные бури скоро закончатся, поэтому наберитесь терпения и просто переживите этот день спокойно. Если хочется расслабиться – замените бокал вина на мятный чай, а жирный бургер на кашу с салатом и рыбой. Позаботьтесь о себе и будет вам счастье.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Весов

День у вас сегодня будет проходить, как в песне "Крокодил не ловится, не растет кокос". Но только не нужно распускать нюни – этот день, как и весь 2020 год, скоро наконец закончится и будет легче. А если не будет, то вы уже успеете привыкнуть к такому состоянию и найти выходы из любой ситуации.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Скорпиона

Рутина засосала вас уже полностью и не оставила вам шансов. Начните со здорового завтрака, надуйте свои мышцы, как моряк Папай и вырвите себя из вереницы работа-дом-семья. Сходите в СПА, надевайте кроссовки и бежите в парк, садитесь за руль и езжайте к морю, озеру, реке, набрав вкусной еды. Даешь хорошие эмоции!

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Стрельца

Только не начинайте сейчас что-то новое и грандиозное, вы же еще с начатым не разобрались. Сегодня только экватор рабочей недели, а ваша батарейка уже на нуле – это не хорошо. Поэтому, используйте экспресс-методы по восстановлению сил и энергии: спорт, смех, секс. Потом с любой работой будет справить легче легкого.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Козерога

Новый день – новая жизнь. Замените все старые ритуалы на новые и вы удивитесь, как вам станет интереснее и веселее жить. Полноценный завтрак вместо бутерброда, пешая прогулка к офису, а не на маршрутке, легкая небрежность в поведении и внешнем виде, а не вычурная идеальность. Ну встряхните же себя скорей!

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Водолея

Прекратите приставать к людям – не навязывайте им свою дружбу и не давайте непрошенных советов. Лучше займитесь собой: усовершенствуйте свои знания, займитесь внешним видом, спортом. Именно там – на курсах, в магазинах или спортзале, вы сможете завязать ненавязчивое знакомство. Сфокусируйтесь на себе.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года, для Рыб

Хватит прокрастинировать – беритесь за дело и достигайте поставленных целей. Если в жизни мало впечатлений, то пора себя развлечь. Только не с вкусняшками под сериал "Друзья", а что-то более масштабное. Караоке, дискотека, боулинг, спортзал наконец. Вам важно взбодрить себя и вернуть вкус к жизни.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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