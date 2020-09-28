Гороскоп на сегодня 28 сентября: Овну нельзя лениться, а Тельцу нужно уделить время себе

Астрологический прогноз на 28 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на понедельник, 28 сентября 2020 года. День будет насыщенным и активным, поэтому сможете решить многие рабочие вопросы. Но следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не испортить отношения с окружающими.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Овна

Работа: если не будете лениться – получите хороший результат в рабочих делах. День идеальный для достижения договоренностей.

Здоровье: вечером обязательно отдохните и постарайтесь расслабиться после напряженного дня.

Любовь: можете рассчитывать на понимание и поддержку вашего любимого человека.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: достигнете сегодня больших успехов, даже не прикладывая много усилий. Составьте план необходимых работ.

Здоровье: постарайтесь выделить время для себя – сделайте приятную косметическую процедуру или просто примите теплую ванну.

Любовь: в любви вас ждут приятные сюрпризы, а для одиноких представителей знака – выгодные знакомства.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: заполните свой рабочий график важными делами и встречами – они пройдут сегодня удачно.

Здоровье: постарайтесь избегать стресса и повеселиться – это необходимо для вашего психоэмоционального состояния.

Любовь: уделите время своему партнеру и семье – вы им сейчас очень необходимы.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Рака

Работа: можете положиться в рабочих делах на старые связи, которые откроют для вас новые перспективы.

Здоровье: постарайтесь сегодня не перетруждаться физически и избегайте стрессов.

Любовь: старайтесь сдерживать эмоции, чтобы не конфликтовать с семьей и любимым человеком – это может вылиться в затяжную ссору.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Льва

Работа: хороший период для укрепления деловой репутации и завязывания полезных знакомств.

Здоровье: будьте сегодня сдержаннее – вам это поможет сохранить не только хорошее настроение, а и самочувствие.

Любовь: ваше сочувствие, нежность и ласка помогут перевести отношения с любимым человеком на новый уровень.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Девы

Работа: будьте сегодня ответственными и целенаправленными – тогда сможете быстро на все реагировать и выдавать хорошие результаты.

Здоровье: хороший период, чтобы заняться своим здоровьем и записаться к различным специалистам на обследование.

Любовь: больше времени старайтесь проводить с людьми, которые вам приятны. Это наполнит вас приятными эмоциями.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Весов

Работа: сегодня удачным образом будут складываться переговоры. Ваше мнение понравится руководству.

Здоровье: не переутомляйтесь и не пытайтесь переделать всю работу за сегодня – поберегите себя.

Любовь: насладитесь обществом любимого человека и постарайтесь ни о чем другом не думать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: можете получить заманчивые предложения касательно работы и творчества. Обязательно рассмотрите их и примите быстрое решение.

Здоровье: можете почувствовать сегодня недомогание и усталость – не насилуйте себя работой, лучше уделите время отдыху.

Любовь: будьте терпимее к родным людям и постарайтесь их выслушать.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: старайтесь быть сегодня твердым в своей позиции и стоять на своем, иначе потеряете свои позиции в компании.

Здоровье: из-за решения личных вопросов можете чувствовать себя разбитыми и уставшими – постарайтесь уделить немного времени своему хобби, чтобы отвлечься.

Любовь: разногласия с партнером могут изрядно потрепать нервы, но это скоро кончиться – наберитесь терпения.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: может возникнуть серьезный вопрос, который нужно решать быстро. Постарайтесь сконцентрироваться на важном и вы непременно со всем справитесь.

Здоровье: постарайтесь заняться тем, что приносит вам удовольствие – это здорово помогает улучшить настроение.

Любовь: вам будет сегодня очень хорошо в компании родного человека – насладитесь этим временем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: идеальный день для укрепления деловой репутации и завязывания новых рабочих контактов.

Здоровье: займитесь спортом – он вам необходимо не только для поддержания физической формы, а и для здоровья.

Любовь: подарите тепло и нежность любимому человеку – они ему сейчас очень необходимы.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2020 года, для Рыбы

Работа: пишите планы и достигайте целей – у вас сегодня точно все получится.

Здоровье: обратите внимание на сон, отрегулируйте свой режим дня и вас ждут удивительные перевоплощения.

Любовь: посвятите день себе и своим увлечениям – это наполнит вас энергией и подарит удовольствие.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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