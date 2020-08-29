Гороскоп на сегодня 29 августа: Овнов порадуют хорошие новости, а Тельцам стоит быть активнее
Астрологический прогноз на 29 августа для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на субботу, 29 августа 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Овна
Хороший день для обсуждения любых деловых вопросов – старайтесь продумывать свои действия на несколько шагов вперед. Порадовать могут известия от родных людей. Вечер проведите в приятной компании.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Тельца
Все, что вы сегодня начнете делать, будет иметь большой успех в будущем. Будьте энергичными, активными и не отвлекайтесь на мелочи, тогда сможете успеть сделать больше. Вечер уделите своему хобби и любимому человеку.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Близнецов
Старайтесь не напрягать себя сегодня чрезмерными физическими нагрузками и делами, потеряете много энергии, а результат будет мизерным. Пользуйтесь любой возможностью, чтобы отдохнуть и развлечься. Избегайте ссор, конфликтов и выяснения отношений.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Рака
Ваша эмоциональность сегодня будет слишком гиперболизированной, поэтому старайтесь контролировать свои слова и поступки. Обязательно уделите внимание своим близким – сейчас им очень нужно ваше участие в их жизни.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Льва
Если вы умеете быстро ориентироваться в том, что происходит вокруг вас, тогда сможете получить выгоду при любом раскладе. К поступающим предложениям отнеситесь осторожно и не переоценивайте свои силы. Вечер обещает быть романтичным.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Девы
Сегодня могут возникнуть разногласия с вашим близким окружением. Не стоит никому ничего доказывать, просто постарайтесь придерживаться своего мнения и нейтрально реагировать на других. Будьте осторожны в финансовых вопросах.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Весов
В личной жизни можете столкнуться с давними нерешенными вопросами. Старайтесь быть терпимее и внимательнее к деталям, чтобы все побыстрее решить, а не усугубить. Лучше объясните спокойно, что вам не нравится. Вечер проведите наедине со своими мыслями.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Скорпиона
Старайтесь сегодня держать дистанцию в вопросах, которые касаются работы и отделять их от вопросов личного характера. В финансовых вопросах проявите сдержанность, не делайте покупок, в которых нет особой нужды. А вечером постарайтесь хорошенько расслабиться.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Стрельца
Сегодняшний день может оказаться довольно нелегким и суматошным. Не старайтесь все успеть – лучше просто отдайтесь моменту и делайте то, что у вас получается. Сегодня можете получить интересное предложение, но постарайтесь не спешить с ответом, а все как следует продумать.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Козерога
Не беритесь сегодня за сложные дела и новые проекты – отложите на другое время. Обиды и разногласия могут возникнуть в семье и в любви. Все новые идеи и свои мечты оставьте пока при себе и не распространяйтесь о них другим людям. Вечер посвятите тому, что приносит вам удовольствие.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Водолея
Сегодня смело можете заниматься рабочими делами, расширять связи и заводить новые деловые контакты. Ведите деловую переписку, договаривайтесь и общайтесь. День благоприятный для всего, что связано с любовью. Проведите вечер в романтической обстановке.
Гороскоп на сегодня, 29 августа 2020 года, для Рыб
Отличный день для обогащения новыми знаниями и получения информации – она будет даваться вам легко и запоминаться надолго. Уделите время своим мечтам и желаниям, ведь в скором времени вы сможете реализовать большую часть задуманного.
Что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:
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