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Гороскоп на сегодня 29 июля: Весам можно планировать важные дела, а Скорпиону – держать себя в руках

Сегодня, 05:01

Астрологический прогноз на 29 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 29 июля 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Овна

Сегодня вас ждет очень стабильный день с приятными сюрпризами и удачно реализованными рутинными делами. Если хотите разнообразия в жизни – устройте его себе сами. Физические нагрузки пойдут вам на пользу.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Тельца

Сегодня вы можете проявить упрямство, которое далеко не всем из вашего окружения придется по вкусу. На этой почве может вспыхнуть конфликт, поэтому старайтесь контролировать свои эмоции и не затевать ни с кем ссор и выяснения отношений. Вечер проведите так, как хочется вам.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Близнецов

Окружите себя сегодня приятными людьми и вещами. Так у вас будет больше желания, мотивации, возможностей работать и добиваться успехов. Личные переживания лучше оставить при себе, а не выставлять напоказ. Контролируйте свои финансы и траты.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Рака

Сегодня у вас могут возникнуть недомолвки с друзьями и знакомыми. Старайтесь никого ни в чем не переубеждать, а оставаться при своем мнении, но не портить отношения с окружающими. Включите свои дипломатические способности. Вечер проведите с любимым человеком.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Льва

Сегодня все, за что вы будете браться, будет иметь успех. С утра обязательно пропишите все свои дела на день, чтобы ничего не упустить. А к вечеру уже сможете порадоваться продуктивному дню. Обязательно найдите время на отдых.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Девы

Сегодня вам необходимо будет принять важные решения. Для этого необходимо иметь ясные мысли и не быть удрученным другими делами. Старайтесь выстроить приоритеты и не отвлекаться на мелочи. Удачное время для различных поездок и экскурсий.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Весов

Сегодня займитесь теми делами, которые давались вам нелегко и поэтому вы все время откладываете их на длительное время. В этот день вы сможете реализовать все, что себе запланировали. Это касается как рабочих дел, так и романтичных. Вечер проведите в романтической обстановке с любимым человеком.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня многие будут стараться найти быстрое решение любых дел, поэтому необходимо держать себя в руках и контролировать эмоции. Так вы не только хорошее настроение себе сохраните, а и нормальные отношения с окружающими. Если у вас есть долги, то постарайтесь от них избавиться.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Стрельца

Старайтесь не быть сегодня простым наблюдателем, а перейдите к активным действиям. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. А вот любовные отношения могут подвергнуться испытанию, поэтому необходимо запастись терпением и научиться слушать. Будьте искренними.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня в вашей жизни не планируется никаких негативных событий. А вот, чтобы привлечь в свою жизнь позитив, важно приложить немного усилий. Окружите себя приятными людьми и вещами, тогда и жизнь заиграет новыми красками. Чем больше на данном этапе вы заложите, тем больше получите отдачу уже в самом ближайшем будущем.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Водолея

Контакт с другими людьми может быть налажен только в том случае, если вы приложите к этому усилия. Будьте особенно аккуратными в делах, где участвуют деньги. Порадовать могут близкие люди, поэтому уделите обязательно им время.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2020 года, для Рыбы

Все, что вы себе сегодня запланировали, сбудется в лучшем виде. А это в свою очередь мотивирует вас на развитие и дальнейшую работу над собой. Если поймете, что еще не готовы к принятию какого-то важного решения, то не форсируйте события. Избегайте выяснений отношений и ссор. Хорошо будет сменить обстановку.

Что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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