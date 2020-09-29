Гороскоп на сегодня 29 сентября: Стрельцу необходимо быть смелее, а Козерогу – научиться любить себя

Астрологический прогноз на 29 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 29 сентября 2020 года. День будет насыщен разными встречами, знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Овна

Работа: день подходит для укрепления деловой репутации, завязывания полезных знакомств и переговоров.

Здоровье: будьте внимательнее к здоровью и не злоупотребляйте алкоголем.

Любовь: настройтесь на романтичную волну – сегодня у вас будет много любви и приятных сюрпризов.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: займитесь сегодня тем, что дается вам без особых усилий. Именно это и принесет вам успех.

Здоровье: постарайтесь настроиться на позитивный лад, избегайте стресса и практикуйте расслабляющие практики.

Любовь: удачным будет планирование с участием вашего любимого человека – общее будущее очень сблизит вас.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: вы будете сегодня заняты тем, что так долго откладывали и тянули с решением. Старайтесь сконцентрироваться и у вас все получиться.

Здоровье: начните вести дневник благодарности – это поможет вам вернуть душевное равновесие.

Любовь: удачный период для новых знакомств – будьте смелее и активнее.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Рака

Работа: сегодня все у вас будет на высоте – сможете легко решить все накопившиеся дела и приступить к новым проектам.

Здоровье: научитесь любить себя и делать что-то лично для себя, тогда и самочувствие будет лучше и настроение.

Любовь: вас ждет необычная встреча или новое важное знакомство.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Льва

Работа: старайтесь избегать людей, которые причиняют вам дискомфорт и заставляют нервничать. Они могут помешать вашим планам.

Здоровье: делая то, что вам нравится и то, что доставляет удовольствие, вы будете чувствовать себя на высоте.

Любовь: насладитесь сегодня компанией любимого человека – вам обоим это необходимо.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Девы

Работа: не предавайтесь унынию, если какие-то дела не будут получатся – это все временно. Просто наберитесь терпения.

Здоровье: важно вернуть регулярный спорт в свою жизнь – так вы сможете улучшить не только свое тело, а и чувствовать себя станете лучше.

Любовь: можете рассчитывать сегодня на поддержку вашего любимого человека и знать, что он всегда будет рядом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Весов

Работа: смело планируйте проведение переговоров и совещания – они должны пройти успешно.

Здоровье: особое внимание обратите на правильное питание и не переутомляйтесь.

Любовь: близкий человек поможет вам избавиться от страхов и начать наслаждаться жизнью.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: лучше отложите дела, требующие точности и продуманности, иначе можете их попросту завалить.

Здоровье: остерегайтесь сегодня огня и острых предметов.

Любовь: постарайтесь уделить больше времени своим близким и любимому человеку – они нуждаются в вас.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: день подходит для активных контактов и торговых операций. Будьте осторожны в общении – ваша импульсивность может привести к неоднозначным последствиям.

Здоровье: важно вечером обязательно расслабиться после насыщенного дня – теплая ванна и дыхательные практики вам в помощь.

Любовь: добавьте романтики в свою жизнь – устройте приятный ужин любимому человеку или пригласите на свидание того, кто вам нравится. Будьте смелее.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: можете смело браться за любые дела с новыми силами и энтузиазмом. Они подарят вам не только новые возможности, а и удовольствие.

Здоровье: если что-то беспокоит – не затягивайте, а сразу отправляйтесь на диагностику к доктору.

Любовь: больше времени проводите сегодня со своим любимым человеком, но не забудьте и о любви к себе – все начинается именно с нее.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: сможете сегодня добиться хороших результатов в рабочих делах – не рискуйте и не капризничайте. Отправляйтесь на собеседование или деловую встречу – вам принесет это успех.

Здоровье: не налегайте на вредную еду и избегайте алкоголя.

Любовь: в отношениях с любимым человеком нужно проявить больше заботы, любви и понимания.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, для Рыб

Работа: сегодня могут произойти непредвиденные ситуации, которые изменят привычный ход событий. Сохраняйте спокойствие и уверенность в своих силах – у вас все получится.

Здоровье: обязательно уделите время сегодня своему здоровью – никакого стресса, исключите алкоголь и активный отдых – пойдут вам на пользу.

Любовь: постарайтесь начать с любви к себе и вы увидите, как измениться к вам отношение окружающих.

Что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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