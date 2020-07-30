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Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

Сегодня, 05:02

Астрологический прогноз на 30 июля для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на четверг, 30 июля 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Овна

Сегодня вас ждут ремонтные работы и различные починки. А еще это отличный день для тех, кто хотел сменить работу – смело отправляйтесь на собеседование или на деловые встречи. Предложение по работе сегодня будет на редкость удачным.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Тельца

Старайтесь сегодня завершить все начатые дела и решить все накопившиеся вопросы. В начале дня важно составить подробный план, чтобы ничего не упустить. А вечером уже сможете насладиться плодами своей работы. Не забудьте уделить время любимому человеку.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Близнецов

Удачный период для различного рода бизнеса. Поэтому смело назначайте встречи, подписывайте договоры и решайте все поставленные задачи. Не бойтесь пробовать и экспериментировать. Уделите внимание финансовым вопросам.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Рака

Идеальный день для реализации всего, что вы себе запланируете. В начале дня важно составить подробный план на день и действовать согласно его пунктам. При этом старайтесь придерживаться комфортного ритма и не позволяйте никому вас отвлекать. В любви вас ожидают только приятные новости.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Льва

Все вопросы, касающиеся работы и бизнеса, будут решаться сегодня просто и без каких-либо заминок. Смело планируйте работу с важными документами или переговоры. Вечером уделите время близким людям.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Девы

Не стоит заниматься сегодня серьезными делами, потому что есть вероятность наделать ошибок. Постарайтесь уделить внимание делам, которые приносят вам удовольствие. Обязательно найдите время для отдыха.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Весов

Старайтесь заниматься сегодня делами, не требующими большой концентрации. Это поможет избежать крупных ошибок и настроиться на правильный лад. Эмоции сегодня необходимо контролировать, чтобы избежать негативных последствий и конфликтов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Скорпиона

Сегодня откажитесь от выяснения отношений, ссор и конфликтов. На работе проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Можете смело отправляться в путешествие и заниматься общественными делами. Вечер посвятите себе.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Стрельца

Старайтесь сегодня справляться со всеми своими делами самостоятельно, никого не привлекая. В семье и с любимыми будет царить гармония и взаимопонимание. Не лишним будет придумать что-то романтическое и веселое на вечер.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Козерога

Сегодня вы будете слишком заняты, чтобы решить все свои проблемы, поэтому правильные решения будут даваться непросто. Не стоит расстраиваться – у вас все получится, важно только правильно расставить приоритеты и не загонять себя. Организуйте себе вечером качественный отдых.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Водолея

Чтобы улучшить качество своей жизни, необходимо быть активнее. Рабочие предложения будут поступать регулярно, поэтому вы непременно найдете то, что подходит именно вам. Обязательно уделите время своему здоровью.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года, для Рыб

Сегодня можно смело планировать различные встречи по работе, подписывать договоры или идти на собеседования. Однако избегайте рискованных мероприятий и предложений от сомнительных людей. Хорошее время для всего, что связано с личной жизнью.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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