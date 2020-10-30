Гороскоп на сегодня 30 октября: Овнам нельзя заедать неудачи, а Близнецы почувствуют себя "Волком из Уолл-стрит"
Астрологический прогноз на 30 октября для всех знаков зодиака
Астрологи дали прогноз на пятницу, 30 октября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Не пытайтесь все переделать и не взваливайте на свои плечи все дела, вы ведь не Атлант. Просто будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Овна
Чтобы не раскиснуть и не уйти в уныние, старайтесь больше времени проводить с людьми, в поездках, на работе. Тогда и скучать не будет времени. И не пытайтесь заесть свои эмоции вредной пищей, иначе потом будете расстраиваться из-за того, что не смогли пройти в дверь.
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Тельца
Ваша постоянная улыбка на лице сегодня будет даже раздражать. Ведь это значит, что у вас все хорошо, а это нравится не всем. Но вам то что – наслаждайтесь отличным настроением и не обращайте внимание на завистников.
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Близнецы
Можете почувствовать себя "Волком из Уолл-стрит" – подключайте мозг, вашу решительность – и вперед к завоеванию мира. Любые финансовые операции сегодня будут иметь успех. Можете также поэкспериментировать с имиджем – такие изменения пойдут вам на пользу.
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Рака
Если вы умеете смотреть в будущее с надеждой, то вы счастливчик. Главное в этом деле – быть не только наблюдателем, а и действующим персонажем. Не замыкайтесь в себе, знакомьтесь, веселитесь. Это подарит вам необходимые эмоции и новые полезные контакты.
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Льва
С самого утра в вас будет столько энергии, как будто вы выпили пару энергетиков и закусили их энергетическими батончиками. Ох, сколько вы всего успеете сделать! Главное – напишите список всех необходимых дел и встреч, чтобы ничего не забыть.
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Девы
Не спешите браться за новые дела, пока с начатыми не закончили. Взбодритесь, быстренько отвлекитесь и возвращайтесь с новыми силами к работе. Если будете держать ситуацию под контролем – можете получить заманчивое предложение по работе. А вы ведь хотели улучшения материального состояния? Получайте!
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Весов
Будете метаться сегодня по кругу от одного дела к другому, как белка в колесе. Нажимайте на стоп-кран и передохните. Затем правильно выставите для себя приоритеты и не пытайтесь ничего никому доказать. А еще деньги держите при себе, потому что рука будет тянуться совершить крупную покупку. Одерните ее скорее!
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Скорпиона
Чувствуете, как в воздухе пахнет романтикой? Если нет – тогда вы точно не понимаете намеков. Берите инициативу в свои руки и совершайте что-то прекрасное, захватывающее и нереальное для человека, который вам нравится. Вам сегодня это под силу. Страстный вечер вам обеспечен!
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Стрельца
Общаться, много общаться нужно будет по работе. Различные встречи потребуют от вас много энергии и сил, но вы же Стрелец, поэтому попасть в нужную цель точно сможете. В качестве прицела – позаботьтесь о своем внешнем виде – это будет играть ключевую роль.
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Козерога
Кто сегодня героиня турецкого сериала – тот Козерог. Вы будете за что-то переживать, нервничать, немножко поплачете и пострадаете. Но, как в лучших традициях мыльных опер, наступает время, когда приходит решение и вы вздыхаете с облегчением. Но не заигрывайтесь, чтобы ваш эмоциональный всплеск не затянулся на несколько сезонов.
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Водолея
Сегодня день взлетов на работе – сможете справиться с чем угодно, если не будете валяться на диване с желанием "отдохнуть". Вам вообще от этого нужно отказаться! Ваш успех напрямую зависит от активности, поэтому дайте себе мотивационный пендель и вперед к завоеванию мира.
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года, для Рыб
Вы возомните себя сегодня большим и важным решалой, но не стоит браться за все и сразу. Отсеивайте сомнительные дела, которые не приносят вам ни денег, ни пользы – быть меркантильными сегодня позволительно. Веером посвятите время только себе и тем процедурам, которые позволяют ощутить себя победителем.
Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:
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