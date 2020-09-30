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Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

Сегодня, 05:34

Астрологический прогноз на 30 сентября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на среду, 30 сентября 2020 года. Сегодняшний день будет насыщен знакомствами и вопросами, связанными с карьерой. Будьте терпимее и старайтесь избегать стресса, тогда у вас все получится.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Овна

Работа: сегодня необходимо будет приложить максимум усилий, чтобы достичь желаемого. Не упустите свой шанс на успех.

Здоровье: берегите здоровье, избегайте стрессовых ситуаций и риска.

Любовь: насладитесь компанией любимого человека и просто провидите вместе время только вдвоем.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Тельца

Работа: вас ждут новые перспективы в профессиональной деятельности – будьте начеку.

Здоровье: правильное питание и полноценный сон помогут вам чувствовать себя лучше.

Любовь: если у вас нет пары – самое время завести интересное знакомство, которое может перерасти во что-то более значимое.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Близнецов

Работа: постарайтесь спокойно завершить все начатые дела, действуя взвешенно и без опрометчивых шагов.

Здоровье: пешая прогулка в парке или возле водоема подарит хорошие эмоции.

Любовь: идеальное время для романтических знакомств и свиданий.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Рака

Работа: сегодня у вас все получится – коллеги смогут помочь вам в воплощении ваших планов и задумок.

Здоровье: научитесь заботиться о своем психологическом и физическом здоровье, тогда и чувствовать себя будете лучше.

Любовь: будьте искренними и открытыми и вы непременно встретите своего человека.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Льва

Работа: старайтесь ставить перед собой реальные задачи и не завышайте планку – будьте реалистичнее.

Здоровье: постарайтесь развлечься и отдохнуть, тогда и не заметите, что устали и вам нужен перерыв.

Любовь: получите сегодня приятные известия и сюрпризы от любимого человека.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Девы

Работа: вас ждет сегодня плодотворный день – пишите план действий и приступайте к их реализации.

Здоровье: хороший день для отдыха и расслабления – порадуйте себя чем-то приятным.

Любовь: успешно будут складываться романтические приключения и новые знакомства.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Весов

Работа: удачное время для переговоров, подписания бумаг и важных встреч. Будьте активнее сегодня.

Здоровье: ваша работоспособность на протяжении дня выльется вечером в сильную усталость – позаботьтесь о себе и постарайтесь хорошенько расслабиться.

Любовь: настройтесь на романтику, ведь вечером вас ожидает приятный сюрприз от человека, который к вам не безразличен.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Скорпиона

Работа: за новые дела без крайней необходимости лучше не браться – закончите лучше старые.

Здоровье: здоровое питание и спорт наполнят вас сегодня энергией.

Любовь: уделите время любимому человеку – это порадует вас обоих и даст возможность узнать получше.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Стрельца

Работа: сегодня успех будет сопровождать вас во всем, главное – не сидите сложа руки.

Здоровье: сможете решить давнюю проблему со здоровьем. Но будьте аккуратными с экспериментами.

Любовь: любовь к себе должна быть сегодня на первом месте.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Козерога

Работа: замечательный период для тех, кто давно планировал реализовать какое-то свое дело. Будьте смелее и активнее – вы непременно добьетесь успехов.

Здоровье: настройтесь на позитив и вы непременно будете чувствовать себя замечательно.

Любовь: избегайте выяснения отношений с людьми, которые вам дороги.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Водолея

Работа: сможете быстро найти общий язык с кем-угодно – используйте это в решении рабочих дел и сможете преуспеть.

Здоровье: старайтесь избегать негатива и стресса – они плохо скажутся на вашем здоровье.

Любовь: постарайтесь сегодня решить давно накопившиеся вопросы с любимым человеком и берите инициативу в свои руки – иначе спора не избежать.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 30 сентября 2020 года, для Рыб

Работа: длительные усилия добиться признания увенчаются сегодня успехом. Не останавливайтесь в своем движении – вас ждет успех.

Здоровье: избегайте стресса и учитесь расслабляться.

Любовь: прислушайтесь к своей интуиции – она поможет вам и в личной, и в общественной жизни.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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Источник: Сегодня
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