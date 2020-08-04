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Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

Сегодня, 05:27

Астрологический прогноз на 4 августа для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на вторник, 4 августа 2020 года. Хороший день с интересными событиями и встречами. Вас ждут новые знакомства и проекты, которые принесут успех и хорошее финансовое вознаграждение.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Овна

Сегодня смело можно браться за новые проекты и дела, подписывать важные документы и вести переговоры. Ставьте перед собой конкретные цели и активно двигайтесь к их достижению. Вечер уделите семье и любимому человеку.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Тельца

Вас ждет сегодня активный день, который будет полон различных событий и дел. Чем больше приложите усилий, тем больше получите. Старайтесь прислушиваться к советам опытных и успешных людей. Посвятите вечер себе и своим увлечениям.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Близнецов

Сегодня вам все будет даваться легко и просто, поэтому вы сможете переделать много различной работы. День благоприятен для знакомств, романтических свиданий и встреч с друзьями. Старайтесь вечером как следует отдохнуть.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Рака

Если хотите сегодня успеть сделать как можно больше различных дел, начните свое утро с составления плана. Подробно все распишите и сможете удостовериться в том, что все успели, вычеркнув все пункты вечером. Обязательно уделите время отдыху – переутомляться противопоказано.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Льва

Старайтесь не брать на себя слишком много инициативы, ведь непонимание станет только нарастать, пока не перерастет в раздражение. Если вас попросят о помощи – постарайтесь не отказывать и помочь. Вечер уделите только себе и тем занятиям, которые приносят вам удовольствие.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Девы

Раздражительность и несговорчивость окружающих может сильно вас разозлить сегодня. Поэтому постарайтесь для начала спокойно решить все свои вопросы и только потом заниматься делами других. Позаботьтесь о своем здоровье – добавьте активности в свою жизнь и перейдите на здоровое питание.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Весов

Энергичность, дружелюбность и общительность способны творить чудеса. Старайтесь реагировать сегодня даже на самые критичные замечания спокойно и уравновешенно. Вторая половина дня подойдет для развлечений и веселья – не упустите возможность провести время с друзьями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Скорпиона

Сегодня хороший день для тех, кто хочет внести изменения в свою жизнь. Особенно, если они касаются работы. Будьте сегодня смелее, активнее и вы непременно получите хорошие результаты. Не бойтесь ошибиться с выбором и доверьтесь своей интуиции — она вас не подведет.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Стрельца

Старайтесь ответственно отнестись ко всему, что вас окружает и ко всем своим обязанностям. Только так вы сможете выполнить все, что запланировали качественно и хорошо. День благоприятен для учебы и расширения кругозора.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Козерога

Идеальное время для отдыха и всего, что с ним связано. Отправляйтесь в путешествие или хотя бы просто прогуляйтесь в парке, летите на море или просто почитайте книгу в тишине. Найдите свой способ отдохнуть и реализуйте его – вам это сейчас необходимо.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Водолея

Вас ждет сегодня насыщенный день с плотным графиком. Удачное время, чтобы навести порядок в своих бумагах, а также укрепления деловых связей. Обратите внимание на свое здоровье, а вечер уделите любимому человеку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года, для Рыбы

Плодотворный день, когда все, о чем вы так давно мечтали, будет просто плыть вам в руки. У вас появится шанс улучшить материальное положение или продвинуться по карьерной лестнице. В любом случае, полученным результатом вы останетесь вполне довольны. Наслаждайтесь жизнью.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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