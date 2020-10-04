Гороскоп на сегодня 4 октября: Овну нужно составить план, а Тельцу нельзя лениться

Астрологический прогноз на 4 октября для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на воскресенье, 4 октября 2020 года. Хороший день с интересными событиями и встречами. Вас ждут новые знакомства и проекты, которые принесут успех и хорошее финансовое вознаграждение.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Овна

Работа: составьте план действий, чтобы успеть все сделать и ничего не забыть.

Здоровье: старайтесь найти время для отдыха – вам необходимо научиться расслабляться.

Любовь: проведите спокойный семейный вечер с любимым человеком.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Тельца

Работа: вам сегодня противопоказано лениться – возьмите себя в руки, и только тогда сможете реализовать все, что захотите.

Здоровье: постарайтесь не нервничать и сохранять спокойствие.

Любовь: сможете найти решение давнего спора с любимым человеком.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Близнецов

Работа: вас ждет довольно напряженный день, когда придется общаться с раздражительными и вспыльчивыми людьми. Держите себя в руках.

Здоровье: сегодня непременно попрактикуйте дыхательные упражнения.

Любовь: старайтесь контролировать свои слова и действия, чтобы потом не страдать от одиночества.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Рака

Работа: будьте энергичными, общительными и дружелюбными – избегайте пустых разговоров и сплетен.

Здоровье: следите за состоянием своего здоровья, чтобы не упустить ничего слишком важного.

Любовь: научитесь спокойно разговаривать со своим любимым человеком, если будете слышать друг друга – сможете избежать скандалов.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Льва

Работа: постарайтесь не отказываться сегодня от важных приглашений и новых знакомств – вам они пригодятся.

Здоровье: старайтесь спокойнее реагировать на все, что происходит вокруг, – сможете сохранить здоровье.

Любовь: посвятите этот вечер любимому человеку.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Девы

Работа: старайтесь сегодня меньше говорить и больше делать – так вам точно будет легче жить и работать.

Здоровье: не только молчание – золото, но и спокойствие – залог вашего хорошего самочувствия.

Любовь: день будет многообещающим для всего, что связано с делами сердечными. Возможны новые приятные знакомства.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Весов

Работа: день подходит для наведения порядка во всех делах – постарайтесь сконцентрироваться на важном.

Здоровье: можете почувствовать упадок сил – постарайтесь отдохнуть.

Любовь: личная жизнь не доставит особой радости из-за недопонимания в отношениях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Скорпиона

Работа: вас ждут сегодня важные, но сложные дела – постарайтесь сконцентрироваться на важном.

Здоровье: настройтесь на позитив, тогда и чувствовать себя будете хорошо.

Любовь: день благоприятный для общения с близкими и любимым человеком.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Стрельца

Работа: старайтесь избегать сегодня сплетен и импульсивных действий на работе.

Здоровье: могут напомнить о себе давние проблемы со здоровьем.

Любовь: чтобы решить все дела, связанные с личной жизнью, придется проявить активность.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Козерога

Работа: любые рабочие дела будут даваться вам с трудом из-за невозможности сконцентрироваться. Не насилуйте себя – лучше отдохните.

Здоровье: хорошее самочувствие сегодня поможет вам быть на высоте.

Любовь: не выясняйте отношений и не ругайтесь с любимым человеком – тогда и на душе будет легче.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Водолея

Работа: сегодня у вас много общения по работе – идет хорошее время для самореализации.

Здоровье: избегайте стресса и исключите алкоголь.

Любовь: вам придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 октября 2020 года, для Рыб

Работа: вы можете оказаться меж двух огней – старайтесь заранее продумать разные варианты действий.

Здоровье: будьте внимательнее к своему здоровью.

Любовь: здесь придется больше отдавать, чем получать.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.

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